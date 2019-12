A gennaio 2020 assisteremo al cambiamento planetario di Marte che si sposterà dallo Scorpione al Sagittario, mentre Mercurio ed il Sole lasceranno il Capricorno, facendo compagnia a Saturno, Giove e Plutone, per viaggiare verso l'Acquario. Urano continuerà a sostare nell'orbita del Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Infine vi sarà il passaggio del Pianeta della Bellezza (Venere) dall'Acquario ai Pesci, dove vi è anche Nettuno. Nel seguente articolo troverete l'Oroscopo di gennaio per il segno del Sagittario.

Amore

Nel primo mese di questo nuovo anno le relazioni interpersonali, specialmente quelle amorose, necessiteranno di un'attenta analisi in casa Sagittario. Questa esigenza sarà dovuta al precedente transito del munifico Giove nel loro segno che, trovandosi nel domicilio adatto alle caratteristiche dell'Astro, ha 'consentito' che i nativi stringessero amori ed amicizie con troppa superficialità. Adesso quest'espansività verrà presumibilmente ridimensionata in maniera brusca, a causa dello spostamento del quinto Pianeta del sistema solare nel morigerato Capricorno.

A partire dal 4 di gennaio, quando Marte si sposterà nel loro segno, i nati Sagittario saranno dotati della grinta necessaria per apportare alcune modifiche ai loro rapporti. Sulla lente d'ingrandimento le relazioni d'amore stabili che, in molti casi, subiranno un brusco arresto che i nativi vedranno sotto la luce di una ritrovata libertà. I single del segno, c'è da scommetterci, voleranno di fiore in fiore senza sentire il desiderio di 'accasarsi'.

Lavoro

Nell'ambiente professionale l'insoddisfazione dei mesi scorsi lascerà spazio ad una voglia di rivoluzionare mansioni e luoghi dove lavorare.

Ciò potrebbe tradursi in proposte aziendali di ammodernamento o cambio sede che, visto lo Stellium di Terra, verranno prese seriamente in considerazione dai 'piani alti'. I tempi di realizzazioni saranno, però, più dilatati delle loro previsioni ed i più audaci daranno il benservito in men che non si dica all'Azienda. Le possibilità di trovare un nuovo impiego, in questo caso, saranno molteplici sino al 14 gennaio ma, come 'suggerisce' Urano, potrebbero risiedere in paesi esteri. Quindi, in ogni caso, sarà probabilmente un mese di scelte drastiche e rivoluzionarie che avranno il primario compito di far sentire nuovamente 'vivi' i nativi, dopo qualche periodo dove l'entusiasmo era solo un lontano ricordo.

Favorito ogni genere di investimento in materia d'innovazione o app che si basano su nuove tecnologie all'avanguardia. Giorni fortunati: 4, 9, 12, 14 e 21.