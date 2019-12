Durante il weekend che va dal 28 al 29 dicembre, ultimo fine settimana dell'anno, i nativi Ariete, nonostante l'umore basso saranno comunque particolarmente intriganti, mentre per la Bilancia il lavoro potrebbe presentare qualche problema. Per il Sagittario la passione sarà particolarmente alta, mentre l'Acquario si concederà un periodo di relax, considerato il poco lavoro da svolgere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 28 al 29 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: nonostante sarete d'umore basso durante l'ultimo fine settimana dell'anno, la sfera sentimentale si rivelerà particolarmente intrigante, permettendovi di trascorrere comunque momenti particolarmente romantici. Voto - 7,5

Toro: potreste essere sovrappensiero a causa di alcune questioni rimaste in sospeso sul posto di lavoro. In ogni caso non preoccupatevi e godetevi questo weekend natalizio in compagnia dei vostri cari. Voto - 7

Gemelli: avrete voglia di sfruttare questo periodo di vacanza per concedervi un breve viaggio in compagnia del vostro partner, oppure in compagnia delle persone per voi più care.

Voto - 8

Cancro: sarà un fine settimana senza infamia e senza lode per i nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà piuttosto affascinante, ma non sarà per voi così stimolante a causa del vostro umore. Voto - 7

Leone: potreste essere piuttosto incerti sulla vostra attuale situazione lavorativa durante il weekend. Questo perché alcune vostre mansioni non stanno andando esattamente come sperate. Cercate di riprendervi e continuare a mettere il vostro impegno. Voto - 6,5

Vergine: tante novità dal punto di vista lavorativo vi attendono durante il fine settimana. Nonostante dovrete lavorare, la situazione non vi dispiacerà e avrete l'occasioni di poter guadagnare qualcosa in più. Voto - 8,5

Bilancia: potreste avere qualche problema in ambito lavorativo nel weekend. Cercate di essere nuovamente creativi per proporre progetti che siano validi.

Voto - 6

Scorpione: il vostro umore sarà in notevole rialzo per voi nativi del segno. Ciò vi permetterà di trascorrere dei momenti particolarmente intriganti tra voi e il partner, aumentando l'affiatamento di coppia. Voto - 9

Sagittario: la passione sarà protagonista in quest'ultimo fine settimana per i nativi del segno. Cercate di proporre qualcosa al partner che possa portare novità nella vostra relazione sentimentale. Voto - 8

Capricorno: qualche ricordo del passato potrebbe riaffiorare nella vostra relazione di coppia. Non è detto che siano ricordi positivi, dunque tenete in considerazione ogni eventualità, ma senza rovinare l'intesa di coppia. Voto - 7,5

Acquario: dopo un lungo periodo di lavoro, avrete l'occasione di godervi questo weekend dal clima fortemente natalizio nel più completo relax.

Approfittatene per godere appieno dell'affetto dei vostri cari. Voto - 8,5

Pesci: se avete vissuto dei momenti di difficoltà nelle vicende sentimentali, potreste riuscire a superarli magnificamente durante il weekend, cercando di riportare in alto l'affiatamento di coppia e favorire nuovi progetti. Non lasciatevi sfuggire tale occasione. Voto - 7,5