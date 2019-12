Domenica 29 dicembre 2019 troveremo la Luna e Venere stazionare in Acquario mentre Plutone, Giove, Saturno, il Sole e Mercurio sostare nel segno del Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine Marte continuerà il suo domicilio in Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia ed Acquario, meno rosee per Vergine e Capricorno.

Umore 'top' per Cancro

Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico potrebbe far rimanere straniti i nati del segno che, senza pensarci due volte, chiederanno spiegazioni in merito all'interessato.

Toro: relax. Sebbene le feste incombano, i nativi vorranno, con ogni probabilità, rimanere lontani dal caos preferendo di buon grado restare nella propria abitazione, stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

Gemelli: nervosi. Qualcosa nell'ambiente professionale potrebbe non girare a dovere scatenando, di conseguenza, un certo nervosismo nei nativi che sfocerà presumibilmente con un acceso diverbio.

Cancro: umore 'top'. Il tono umorale in casa Cancro sarà ad ottimi livelli e ciò potrebbe ristabilire la serenità anche nel menàge di coppia, dove da qualche giorno si respirava aria di 'guerriglia'.

Bilancia mondana

Leone: sorprese. Una novità inaspettata potrebbe giungere ai nati Leone proprio questa domenica, grazie al duetto Luna-Venere sulla carta dissonante che sarà 'ammorbidito' dagli influssi benevoli dei Pianeti di Terra, tra tutti Giove e Saturno.

Vergine: spossata. Le energie potrebbero venir meno in questo ultimo giorno della settimana ed i nativi dovranno rimandare alcune attività a data da destinarsi. Amore in stand-by.

Bilancia: mondani. Le giornate festive calzeranno a pennello con la voglia di mondanità dei nati Bilancia in questa domenica, difatti non si perderanno nemmeno un invito.

Scorpione: burberi. L'umore non sarà dei migliori per i nativi e probabilmente anche il loro comportamento diverrà indisponente col prossimo. Fortunatamente il partner, conoscendolo, non ci farà troppo caso.

Shopping per Acquario

Sagittario: routine. Domenica senza infamia né lode dove le novità saranno una chimera per i nativi che potrebbero optare per una gita fuori porta, assieme a partner e figli, che li aiuterà a ricaricare le batterie in vista della settimana entrante.

Capricorno: distratti. Concentrazione e fluidità di pensiero non saranno 'amici' dei nativi quest'oggi, quindi farebbero bene a porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche onde evitare errori grossolani.

Acquario: shopping. Le finanze godranno di un'ottima giornata ed i nati Acquario vorranno e potranno permettersi un acquisto costoso ma estremamente gratificante.

Pesci: incontri. Domenica favorevole per conoscere nuove persone che avranno ottime chance di divenire durature amicizie nel prossimo futuro.

Attriti sentimentali probabili in serata.