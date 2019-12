Nella settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna viaggiare dai Pesci (dove sosta Nettuno) fino al segno del Toro, facendo compagnia ad Urano. Venere, Giove, il Sole, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno, mentre il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Infine Marte e Mercurio continueranno il loro transito nel segno dello Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Vergine, meno entusiasmanti per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping.

Grazie alla forza prorompente dello Stellium nel loro Elemento, i nativi vorranno e potranno concedersi un acquisto di un certo spessore che alleggerirà il portafoglio ma li gratificherà parecchio.

2° posto Leone: amicizia. Settimana ideale per fare nuove conoscenze in casa Leone, molte delle quale probabilmente diverranno splendide e durature amicizie. Amore in secondo piano.

3° posto Capricorno: poliedrici. Da mercoledì, grazie ai Luminari totalmente favorevoli, i nativi avvertiranno presumibilmente il desiderio di cavalcare più fronti professionali contemporaneamente, ricavandone notevoli soddisfazioni.

I mezzani

4° posto Sagittario: energici. Il bottino energetico di questa settimana a cavallo tra il 2019 ed il 2020 sarà stracolmo e i nativi indirizzeranno tali forze nell'ambiente professionale, suscitando l'ammirazione dei 'piani alti'.

5° posto Gemelli: aiuti familiari. Il focus settimanale, specialmente durante i primi tre giorni, sarà presumibilmente improntato sulla risoluzione di un'annosa faccenda familiare per la quale sarà richiesto il supporto dei nativi.

6° posto Ariete: sfacciato. In questa settimana sarà probabile assistere ad una versione 'senza filtro' dei nati Ariete, i quali diranno e faranno ciò che passerà loro per testa, senza badare alle conseguenze.

7° posto Cancro: oziosi. La voglia di mettersi in gioco, dono sgradito del dissonante Stellium di Terra, potrebbe latitare in questa settimana ed i nati del segno, di conseguenza, farebbero bene a rimandare alcune incombenze onde evitare di ultimarle 'alla buona'.

8° posto Scorpione: egoisti. Il pensiero ricorrente di questi 7 giorni sarà probabilmente rivolto esclusivamente a loro stessi e tale egoismo non sarà ben vista ne dagli affetti più cari e nemmeno dai colleghi di lavoro.

9° posto Acquario: ripensamenti. Le scelte avventate dell'ultimo periodo, complice l'inizio 2020 che 'spingerà' per fare un bilancio, potrebbero essere motivo di dubbi e ripensamenti anche se 'tornare indietro' non sarà più possibile.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Le attività pratiche legate alle festività settimanali graveranno quasi tutte sulle spalle dei nati Bilancia che, nel weekend, avvertiranno inevitabilmente un gran dose di stress. L'antidoto a tutto ciò sarà delegare qualche incombenza.

11° posto Pesci: letargici. Sino a giovedì i nativi avranno probabilmente poca voglia di cenoni e feste varie, ma preferiranno di buon gardo restare in 'letargo' nella propria abitazione.

Nel weekend, invece, la mondanità tornerà a far parte delle loro vite.

12° posto Toro: burberi. Umore sotto i tacchi ed atteggiamento burbero faranno dei nati Toro una compagnia poco gradita. Fortunatamente il partner 'sottolineerà' le mancanze del loro comportamento invitandoli ad 'ammorbidirsi' già da giovedì sera.