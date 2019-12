Il mese di gennaio 2020 per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un periodo davvero piacevole per quanto riguarda la carriera professionale. Saranno favoriti maggiormente coloro che lavorano autonomamente, ottenendo degli ottimi risultati che potrebbero portare avanti a gonfie vele l'attività. Bene anche chi lavora come dipendente. Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego avranno maggiori possibilità in questo periodo.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, Sole e Venere saranno molto positivi soprattutto nella prima parte del mese, rendono il rapporto con il partner particolarmente interessante, tanto da ottenere sapientemente delle audaci conquiste.

I cuori solitari dovranno prestare particolare attenzione in quanto la loro prossima storia d'amore potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

La fortuna sarà presente e contribuirà a rendere positive le prossime giornate ma attenzione a non fare troppa fatica. La salute infatti potrebbe scendere, unico neo di un mese quasi perfetto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

Sappiate sfruttare l'ottima posizione del Sole e di Venere nella prima parte del mese per cercare di rendere stabile la vostra relazione di coppia per le prossime settimane.

Sotto questo cielo infatti, potrete promuovere nuovi progetti insieme, cercare di raggiungere nuovi traguardi, anche molto importanti, fate tutto il necessario per vivere felici. Se siete single alla ricerca dell'amore, non esitate a uscire nonostante il freddo tipico del periodo. Potreste ricevere delle inaspettate soprese. Non esitate inoltre a chiedere aiuto ad un collega, a un amico oppure a un familiare.

Le amicizie saranno il contorno perfetto per chiudere la sfera sentimentale durante il mese. Sarà il mese ideale per approfondire meglio un rapporto con un amico che fino a poco non vi stava a cuore.

Fortuna e salute

La fortuna, seppur a piccole dosi, vi assisterà per tutto il tempo necessario. In ogni caso, darà un valore aggiunto alle vostre giornate già piene di brio.

Fate attenzione invece per quanto riguarda la salute in quanto potrebbero capitare delle giornate in cui non vi sentirete particolarmente bene.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo sarà la parte più interessante per voi nativi del segno durante il mese. La vostra carriera professionale procederà spedita, permettendovi di aprire nuove iniziative soprattutto se lavorate autonomamente grazie agli influssi positivi del pianeta Marte. Non esitate inoltre ad azzardare su un progetto che potrebbe rivelarsi azzeccato in questo momento.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego avrete delle ottime possibilità soprattutto verso la fine del mese. Aspettatevi dunque delle piacevoli sorprese.