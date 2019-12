Il 31 dicembre 2019 la Luna e Nettuno stazioneranno in Pesci mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole permarrà in Sagittario come Marte e Mercurio nel segno dello Scorpione. Infine il Nodo Luna sarà sui gradi del Cancro, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Capricorno, meno rosee invece per Acquario e Cancro.

Toro coccolato

Ariete: distratti. Il duetto Marte-Mercurio nell'avverso Scorpione potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Ariete che, di conseguenza, non riusciranno sempre a concentrarsi a dovere durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Toro: coccolati. Venere nel loro Elemento 'regalerà' ai nati del segno un ultimo giorno dell'anno pieno di affetto che il partner ed i figli non si tireranno indietro nel dimostrarlo.

Gemelli: umore 'flop'. I due Luminari in angolo dissonante tenderanno ad abbassare il tono umorale nativo rendendoli, come conseguenza, indisponenti verso le persone che li circonderanno. Fare buon viso a cattivo gioco potrebbe essere una saggia scelta visto il giorno festivo.

Cancro: sereni. Dopo qualche giornata burrascosa ecco che questo martedì il sereno tornerà, con ogni probabilità, nel menage di coppia. L'amato sarà entusiasta di ricevere finalmente le attenzioni che merita.

Incontri per Leone

Leone: incontri. La notte di San Silvestro potrebbe rivelarsi proficua per le conoscenze che faranno i nati Leone. Magari l'impatto iniziale non sarà sconvolgente ma, conoscendosi meglio, noteranno un certo feeling.

Vergine: shopping. Le finanze navigano in acque tranquille e, c'è da scommetterci, saranno molti i nativi che sceglieranno di fare compere anche se è l'ultimo giorno del 2019.

Bilancia: stressati. Le incombenze da portare a termine in questo martedì potrebbero essere più del solito ed i nativi avranno più chiaro quante responsabilità pratiche gli si sono state affidate.

Delegarne qualcuna sarà un toccasana per la salute.

Scorpione: flirt. Una vecchia fiamma potrebbe palesarsi d'improvviso ed accendere la passionalità in casa Scorpione. Che divenga un flirt o una storia d'amore il risultato sarà presumibilmente eccezionale.

Capricorno intuitivo

Sagittario: viaggi. Saranno parecchi i nati Sagittario che probabilmente opteranno per un viaggio last-minute nella notte di San Silvestro, magari stretti nel dolce abbraccio del partner.

Capricorno: intuitivo. Martedì in cui i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, 'colti' da veri e propri colpi di genio, dono gradito dello Stellium di Terra.

Il giorno, data la festività, sarà poco propizio per un'attuazione immediata quindi sarà bene 'conservarle' in un cassetto della memoria.

Acquario: gelosi. L'atteggiamento dell'amato bene potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nativi facendoli sfogare con qualche scenata di gelosia. In serata si accorgeranno di aver fatto una magra figura.

Pesci: reticenti. La voglia di comunicare in casa Pesci sarà presumibilmente ridotta al lumicino ed il loro fare reticente farà indispettire qualche amico.