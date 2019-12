L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre prevede una fase di relax per il Capricorno, mentre il Sagittario sarà al top sul piano lavorativo. Scopriamo le previsioni astrologiche della seconda sestina.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore ci sarà un po' di nervosismo a causa dell'opposizione di Luna. Sarà una fase che per fortuna avrà un breve durata. Sabato e domenica saranno le giornate in cui potrete godere di maggiore relax e divertimento in compagnia degli amici. Per chi è single ci sarà l'occasione adatta per fare nuovi incontri.

Chi è impegnato potrebbe mettere da parte il partner per dedicarsi completamente al lavoro. Tra lunedì e martedì qualche diverbio con i colleghi potrebbe turbare la vostra serenità.

Scorpione: questo periodo della vostra vita sarà incentrato sulla passione. Molti nati sotto il vostro segno zodiacale tenderanno a dedicarsi completamente al partner. Chi è single potrebbe avvertire un po' di malinconia a causa delle feste imminenti. Dal punto di vista lavorativo sarà un periodo fortunato. Grazie a Marte riuscirete ad avere una buona forma fisica ed una grande energia.

Sagittario: la settimana dal 9 al 15 dicembre sarà molto positiva per voi. Sarete circondati dall'affetto di familiari e parenti. Chi ha avuto qualche disguido con il partner riuscirà a chiarire ogni problematica. Sabato e domenica le giornate maggiormente fortunate. In ambito professionale potreste essere impegnati a lavorare duramente per portare avanti nuovi progetti. I dipendenti potranno fare un passo avanti nella propria carriera.

Capricorno: Luna in opposizione potrebbe crearvi qualche piccola problematica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Grazie però al sostegno di una persona a voi cara, ogni cosa si aggiusterà. Per le festività imminenti potrebbe esserci un incontro speciale. Giovedì e venerdì le giornate più fortunate. Sul lavoro sentirete il bisogno di staccare la spina per ricaricare le vostre energie.

Acquario: il vostro umore non sarà al massimo e potrebbe verificarsi qualche piccolo imprevisto. In ambito sentimentale ci saranno degli episodi poco piacevoli, ma nulla di eccessivamente preoccupante. Nel weekend ritroverete una maggiore serenità con il partner.

Sul lavoro vi sentirete parecchio stressati a causa dei troppi impegni.

Pesci: in questa settimana dal 9 al 15 dicembre potreste essere alquanto pensierosi. Per chi è single ci saranno delle belle emozioni, mentre per chi è già impegnato sono previste ben poche novità. Riuscirete a vivere momenti di tranquillità con amici e parenti. Sul lavoro potrebbe esserci qualche incomprensione. Cercate di controllarvi se non volete far sfociare una banalità in un forte litigio.