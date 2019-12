L'Oroscopo di giovedì 5 dicembre vedrà i segni Leone e Gemelli trascorrere una splendida giornata mentre Bilancia e Cancro dovranno risolvere un'importante questione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: una persona potrebbe trovarvi poco attraente e ve lo farà percepire apertamente. Ciò non dovrà buttarvi giù più di tanto perché altri la penseranno in modo del tutto differente - Voto 6

Toro: riceverete la visita di qualcun che non vedevate da tempo: non siate scorbutici perché tiene molto a voi.

Un piccolo screzio sul lavoro vi creerà disagio, ma non sarà nulla di preoccupante - Voto 6

Gemelli: le stelle saranno decisamente con voi. Un piacevole incontro allieterà la vostra giornata. Inoltre riceverete una notizia molto positiva sul lavoro - Voto 8.

Cancro: avrete paura ad affrontare una situazione molto delicata, ma state tranquilli, perché andrà tutto bene. Tuttavia dovrete esporvi in prima persona e non lasciare che agiscano altri per voi. - Voto 6.

Leone: ultimamente avevate dimenticato cosa vuol dire rilassarsi e divertirsi, ma questa volta, grazie all'ottima compagnia, trascorrerete un piacevolissimo giovedì. - Voto 8

Vergine: Ci saranno importanti progetti in vista per voi, non siate pigri e agite.

Non abbiate paura di prendere alcune decisioni un po' drastiche perché dopo ne trarrete solo benefici - Voto 7.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: un'importante questione richiederà tutta la vostra attenzione. Non disperdete tempo ed energie e dedicatevi solo a questo, vedrete che tutto si risolverà nel migliore dei modi - Voto 7.

Scorpione: Evitate uno scontro con una persona che non vi sta molto a genio, vi basterà evitarla. Dedicate la serata alla vostra famiglia e al relax. - Voto 6.

Sagittario: Qualcuno a cui piacete molto sta aspettando un vostro cenno per farsi avanti, non fate aspettare questa persona perché avrà un importante peso nel vostro destino.

Una questione lavorativa improvvisa vi ruberà un po' di tempo, ma si risolverà senza troppi affanni - Voto 8.

Capricorno: non siate testardi e ascoltate il consiglio di chi vi vuole bene. Questa volta dovrete accettare i suggerimenti degli altri, fatelo e tutto si risolverà per il meglio - Voto 7.

Acquario: sarà il giorno migliore della settimana, vi arriveranno dei soldi in cui non speravate più e riceverete un'importante sorpresa in campo affettivo - voto 10.

Pesci: smettetela di preoccuparvi per una questione che vi opprime da tempo, andrà tutto bene e ne avrete la conferma durante questa giornata.

Avrete però una piccola delusione da un amico - Voto 7.