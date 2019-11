Nella settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Leone allo Scorpione mentre Venere passerà dall'Acquario al Capricorno, dove stazionano Plutone, Giove e Saturno. Il Sole si sposterà dal Sagittario, dove transita Mercurio, al segno del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed Urano sarà stabile nel Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee per Ariete e Scorpione.

Toro passionale

Ariete: gelosi. Il passaggio di Venere in Acquario non sarà di certo un toccasana per le relazioni d'amore dei nativi che, con ogni probabilità, saranno intrise di gelosie immotivate da parte loro.

Toro: passionali. Nel focolare domestico il clima volgerà al bello ed a beneficiarne sarà presumibilmente anche la passionalità in coppia che prenderà il volo da giovedì.

Gemelli: umore 'flop'.

Il tono umorale dei nati Gemelli potrebbe essere ai minimi termini ed a pagarne le conseguenze sarà l'amato bene, sopratutto mercoledì, che dovrà fare i conti con il loro broncio perenne.

Cancro: distratti. La concentrazione, c'è da scommetterci, latiterà in questa settimana ed i nati del segno dovranno porgere la massima attenzione nel settore professionale, onde evitare errori grossolani.

Vergine mondano

Leone: punto della situazione.

Con il loro Astro Governatore, il Sole, che si sposta nel Capricorno sarà tempo di fare il punto della situazione ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare, sia sul fronte amoroso che professionale.

Vergine: mondani. La voglia di divertimento in questa settimana potrebbe essere tanta nei nativi e, con tutta probabilità, la soddisfaranno organizzando una scanzonata serata assieme agli amici di sempre, che si rivelerà rigenerante oltre che spassosa.

Bilancia: taciturni. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto nella relazione amorosa ed i nativi presumibilmente preferiranno chiudersi a riccio anziché cercare un confronto con l'amato bene.

Scorpione: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe mancare in casa Scorpione e molti di loro optare per una settimana di ferie. Negli ambienti professionali dove ciò non sarà possibile, lo stress sarà dietro l'angolo ad aspettarli.

Capricorno volitivo

Sagittario: viaggi. L'ideale per questa settimana nativa sarebbe organizzare un viaggio romantico con la dolce metà in modo da staccare la spina dalla quotidianità e ricaricare le batterie in vista della prossima settimana.

Capricorno: volitivi. Settimana dove i nati Capricorno lavoreranno, con tutta probabilità, a testa bassa senza quasi accusarne la stanchezza. Sarà bene, però, allentare i ritmi lunedì e martedì dove le energie non saranno molte.

Acquario: amore 'flop'. Le storie d'amore traballanti potrebbero vedere il loro epilogo proprio in questa settimana, ora che anche Venere lascerà il loro segno. Col senno di poi meglio terminare un legame oramai logo anziché trascinarlo per mera abitudine.

Pesci: golosi. Da mercoledì in poi i nativi potrebbero dedicare svariato tempo alle loro doti culinarie, preparando manicaretti a tutto spiano.

La famiglia ne sarà sicuramente contenta, la bilancia un po' meno.