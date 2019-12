L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre, prevede giornate vantaggiose per il Sagittario, grazie a Venere nel segno, ma anche per il Toro, che in ambito lavorativo si prepara a ricevere delle belle soddisfazioni. Gli influssi della Luna proteggono la Vergine durante il weekend. Novità sul lavoro per i Pesci. Di seguito l'oroscopo completo della settimana, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre, segno per segno

Ariete: grazie a Venere in favore, la prima settimana di dicembre inizierà in maniera vantaggiosa per i nativi dell'Ariete.

L’amore ricoprirà un ruolo importante e chi è alla ricerca di chiarimenti, potrà trovarli durante le prossime giornate. C’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche i single saranno favoriti nella ricerca dell’anima gemella. In ambito lavorativo alcune situazioni potrebbero sbloccarsi.

Toro: sarà una settimana produttiva per il segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo e pratico. Tuttavia le giornate saranno impegnative e faticose e non mancheranno momenti di stress e agitazione.

Si recupererà in amore, anche se non ci sarà molto tempo da dedicare al partner e agli affetti, almeno fino al weekend.

Gemelli: con l’inizio del nuovo mese, il segno recupera energia e ottimismo. Quello appena iniziato è un momento vantaggioso per gli affari e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Al contrario l’amore potrebbe riservare delle preoccupazioni. All'interno del rapporto di coppia non mancheranno i momenti di tensione e le discussioni, che saranno probabilmente legate alla gestione della casa o alle finanze.

Recupero a partire dalla giornata di domenica 8 dicembre.

Cancro: in ambito lavorativo è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e tirare fuori la grinta, solo così potrete raggiungere i risultati ambiti. La prima metà della settimana si rivelerà faticosa per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e sentimentali: in amore e in famiglia non mancheranno liti e incomprensioni. Durante le giornate di sabato 7 e domenica 8, tuttavia, sarà possibile sanare le distanze e ritrovare la serenità.

Leone: per il segno saranno giornate di riflessione quelle di lunedì 2 e martedì 3 dicembre, che da qui fino alla fine dell’anno dovrà prendere un'importante decisione in ambito lavorativo. Qualcuno si domanda se sia il caso di continuare o abbandonare un determinato percorso. A partire dalla giornata di mercoledì alcune situazioni appariranno più chiare, l’importante sarà lasciarsi alle spalle ciò che appartiene al passato. Le stelle vi sorridono in amore, la passione si riaccenderà e anche gli incontri saranno favoriti.

Vergine: durante questa prima settimana di dicembre potrebbero giungere delle novità per quanto riguarda il lavoro. Al contrario, in amore bisognerà agire con cautela, alcuni rapporti hanno bisogno di essere salvaguardati, limitando il più possibile litigi e discussioni. A partire dalla giornata di venerdì 6, con la Luna in posizione favorevole, si potrà recuperare. È un momento vantaggioso anche per il fisico, tuttavia sarà meglio non affaticarsi ed evitare sforzi eccessivi.

Bilancia: durante questa nuova settimana sarà bene tenere a mente che la fretta è una pessima consigliera.

Soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative, sarà necessario agire con diplomazia e metodo, evitando passi falsi. Lo stesso vale per la gestione dei rapporti sentimentali: qualcosa potrebbe rompersi durante queste giornate, soprattutto per chi vive un rapporto che non funziona da tempo o una relazione nata da poco.

Scorpione: sarà una settimana vantaggiosa dal punto di vista lavorativo. È il momento ideale per chi desidera avanzare una proposta, avviare un progetto o lanciare un’attività in proprio.

I nativi del segno dovrebbero rivalutare la vicinanza di alcune persone che non hanno portato altro che negatività e malumore all'interno della propria vita e cercare di allontanarle al più presto.

Sagittario: con Venere nel segno sarà una settimana interessante per l’amore e i rapporti interpersonali. Le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni. Anche in ambito lavorativo si potrà recuperare: se ci sono state delle problematiche, ora si potrà trovare una soluzione. Qualcuno potrebbe anche incrementare i propri guadagni, specialmente se lavora in proprio o gestisce un’attività.

Recupero per il fisico, le cure sono favorite.

Capricorno: la prima settimana di dicembre rappresenterà un banco di prova per i rapporti sentimentali. È un momento particolarmente faticoso in tal senso e qualcuno potrebbe decidere d'interrompere la propria relazione. Anche per i single non è un momento positivo, tuttavia non è da escludere la possibilità di fare qualche incontro occasionale. Migliora invece la sfera professionale, ma bisognerà fare attenzione: qualcuno potrebbe essere geloso dei traguardi da voi ottenuti e cercare di ostacolarvi.

Acquario: durante questa settimana le stelle vi favoriscono per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

Anche i single, e coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrebbero fare degli incontri interessanti. Il consiglio delle stelle è di prediligere i luoghi che consentono di fare nuove conoscenze e concedersi un po’ di svago, soprattutto durante il week end. Sul lavoro potrebbero nascere delle tensioni con i colleghi o i superiori. Attenzione alle spese.

Pesci: con l’inizio del nuovo mese il segno si prepara a vivere un momento positivo sotto tutti i punti di vista. In amore c’è serenità, vi sentirete romantici e passionali e anche gli incontri sono favoriti.

Intorno al 6 dicembre delle novità potrebbero giungere in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro svolto o ricevere una nuova proposta. Vi sentite energici e creativi, è il momento ideale per dedicarsi ai vostri hobby o iniziare a praticare uno sport.