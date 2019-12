Lunedì 9 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna ed Urano transitare in Toro, mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Sagittario. Marte permarrà sui gradi dello Scorpione, così come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine Plutone, Saturno, Giove e Venere continueranno il loro moto in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno rosee per Acquario ed Ariete.

Ariete svogliato

Ariete: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Ariete e, di conseguenza, molti nativi opteranno per rimandare le questioni pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

Toro: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Toro godrà, con ogni probabilità, di ottima salute facendo aumentare anche il loro entusiasmo. Sarà bene, però, non eccedere negli acquisti come 'suggerisce' Urano nel segno.

Gemelli: fuori giri. Complice la Luna avversa di Terra ai nati del segno sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro incombenze quotidiane. Per 'sfuggire' alle asperità astrali odierne un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

Cancro: rotture. Lo Stellium di Terra non 'tollera' le mezze misure, nemmeno nelle relazioni interpersonali.

Quindi sarà probabile che i nati Cancro siano 'chiamati' a revisionare la loro storia d'amore con dovizia, ed in casi limite di troncarla per il loro bene.

Leone intuitivo

Leone: intuitivo. Mercurio, appena sbarcato nell'affine Sagittario, 'donerà' buone capacità intuitive ai felini che non perderanno tempo nell'indirizzarle nei loro progetti professionali in essere.

Vergine: incontri. Primo giorno della settimana che potrebbe rivelarsi proficuo per quanto riguarda le nuove conoscenze che i nativi andranno a fare.

Alcune di queste ultime si riveleranno interessanti sotto il profilo amoroso.

Bilancia: famiglia originaria. Il focus odierno dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, orientato verso la famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro tempestivo supporto sarà ben apprezzato.

Scorpione: vendicativi. La moltitudine di Pianeti avversi, con Giove che detiene lo scettro in Capricorno, potrebbero indurre i nativi a dare un grande peso agli sgarri subiti, meditando una fredda vendetta.

Amore 'flop' per Capricorno

Sagittario: euforici. Mercurio 'illuminato' dal Sole, entrambi nel segno, aumenteranno l'euforia dei nati Sagittario sopratutto in ambito professionale, dove capi e colleghi saranno entusiasti del loro buonumore.

Capricorno: amore 'flop'. Sebbene Venere transiti nel loro segno, le relazioni hanno 'bisogno' anche del sostegno di Mercurio, che ha lasciato il loro domicilio spostandosi in Sagittario, quindi le faccende amorose potrebbero subire un'inflessione.

Acquario: irascibile.

Affermare che i nati Acquario siano nervosi è dire poco perchè alle avversità planetarie, peraltro consistenti, si sommeranno anche i risvolti di gesti ed atteggiamenti che hanno avuto nei giorni addietro.

Pesci: relax. Le settimane appena trascorso hanno visto, spesso e volentieri, i nativi più svogliati del solito e questo lunedì il mood non dovrebbe accennare a placarsi. Sceglieranno, difatti, presumibilmente il relax a tutto il resto.