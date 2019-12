L'Oroscopo di domenica 8 dicembre è pronto a indicare come i vari segni zodiacali affronteranno la giornata sotto l'aspetto sentimentale e su quello del lavoro.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i dodici segni per il giorno dell'Immacolata Concezione.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore dedicate tutto il tempo necessario e le attenzioni possibili al vostro partner, in ambito lavorativo è il momento non perdere tempo e sfruttare le occasioni che si presentano.

Toro: in amore cercate essere più complici che amici e vi si spalancheranno le porte della felicità.

Nel lavoro situazione tranquilla, tutto procede senza particolari sussulti.

Gemelli: sotto l'aspetto sentimentale cercate di controllare meglio il vostro rapporto, non fatevi sorprendere dagli eventi. Buone le prospettive lavorative, belle notizie vi attendono sotto l'aspetto professionale.

Cancro: in amore difendete ad ogni costo il vostro rapporto, dimostrate di essere solidi e concreti. Sotto l'aspetto lavorativo si presenteranno buone opportunità, sfruttatele.

Leone: non fate sempre i protagonisti e non cercate sempre il pelo nell'uovo, ne gioverà la sfera sentimentale.

Buone possibilità di aumentare le proprie risorse economico/finanziarie. Se sapete attendere le opportunità arrivano.

Vergine: in amore il vostro partner renderà frizzante e travolgente la vostra giornata di festa. Nell'ambito lavorativo ci sarà qualche imprevisto che minerà un po' la vostra tranquillità. Rimanete concentrati e tutto tornerà a posto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore fatevi capire bene, altrimenti non lamentatevi se risulterete incompresi. Il lavoro va svolto con entusiasmo e state certi che le soddisfazioni arriveranno.

Non abbassate la guardia.

Scorpione: in amore dovete fare dei passi importanti per non mandare all'aria ciò che avete costruito, non fatevi prendere dalla troppa sicurezza. Il lavoro vi darà delle buone soddisfazioni, state solo attenti a non essere troppo ambiziosi.

Sagittario: giornata serena in amore, ne gioverà sicuramente il feeling e il rapporto con la vostra metà. Nel lavoro abbiate pazienza e lungimiranza, tutto andrà per il meglio.

Capricorno: la tensione accumulata è solo un ricordo, il nervosismo si trasformerà in una ritrovata serenità familiare.

Buon momento lavorativo, anche i vostri capi apprezzeranno molto.

Acquario: mettete la giornata e il vostro tempo a disposizione del partner. Avete finalmente capito in che direzione andare anche sotto l'aspetto professionale.

Pesci: in amore andranno al meglio i rapporti, sia per coloro che sono in coppia, sia per i single. Ottime prospettive lavorative, risulterete vincenti in ciò che ritenete opportuno fare.