Mercoledì 25 dicembre 2019 sul piano astrale troviamo la Luna e Mercurio stazionare in Sagittario, mentre il Sole, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Nel frattempo Marte permarrà in Scorpione, così come Urano sarà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro, mentre Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Capricorno, meno entusiasmanti per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: coccolati.

Il giorno di Natale i nati Sagittario godranno presumibilmente di un clima affettuoso sia in casa che tra i parenti e, come conseguenza, saranno più propensi a dimostrare anche loro l'affetto che provano realmente.

2° posto Leone: anima della festa. Saranno dotati di brio e solarità in questo giorno festivo i nati del segno che, con ogni probabilità, saranno l'anima della festa in qualsiasi circostanza si troveranno. Fioccheranno inviti a pioggia.

3° posto Capricorno: regali azzeccati. Le staordinarie capacità intuitivi che lo Stellium di Terra 'donerà' ai nativi sarà probabilmente indirizzato nell'acquisto di regali last-minute che si riveleranno azzeccati, riempiendo di gioia chi li riceverà.

I mezzani

4° posto Vergine: finanze 'top'. Non ci sarà tempo per auguri e convenevoli di sorta perchè i nati Vergine saranno concentrati sulle loro finanze che, fortunatamente, navigheranno in acque tranquille. Il partner, però, potrebbe tacciarli di venalità.

5° posto Cancro: passionali. Nel giorno di Natale il clima nell'alcova potrebbe scaldarsi e la passionalità dei nativi emergere fuori in maniera prorompente. Qualche probabile attrito con un parente in serata.

6° posto Gemelli: briosi. Tono umorale alle stelle per i nativi che in questo giorno festivo regaleranno sorrisi e spensieratezza a tutte le persone con cui avranno a che fare.

7° posto Ariete: impulsivi. Sembreranno 'senza filtro' e forse lo saranno per davvero i nati Ariete a Natale, dono sgradito delle molteplici dissonanze a cui, da qualche settimana, si è aggiunto anche il munifico Giove.

8° posto Toro: burberi. Non saranno presumibilmente 'di compagnia' questo mercoledì i nati del segno perché faranno più caso a ciò che non va anziché concentrarsi sulle bellezze della loro quotidianità.

9° posto Scorpione: distratti. Mercurio nel segno ma contrastato dalla retrogradazione uraniana 'tenderà' ad appannare idee ed intenti dei nati Scorpione rendendoli inclini a grossolani errori di distrazione.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stressati. Molte delle incombenze pratiche legate a questo giorno festivo potrebbero gravare sulle spalle native rendendoli oltremodo stressati. Delegare qualche attività sarà una saggia mossa per la loro salute.

11° posto Pesci: letargici. Mercoledì dove i nativi non avranno, con ogni probabilità, voglia di festeggiare in alcun modo chiudendo il mondo circostante fuori dalla porta di casa.

12° posto Acquario: fuori fase. Ai nati Acquario sembrerà di girare a vuoto, sia nei gesti che nelle parole, perché i Pianeti Lenti 'suggeriranno' loro che è tempo di ricostruzioni e non di frivolezze o, ancor peggio, abitudini malsane.