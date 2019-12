Nella settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo Mercurio passare dal segno dello Scorpione (dove staziona Marte), fino al segno del Sagittario, mentre la Luna cambierà domicilio dal Toro (dove vi è Urano) al segno del Cancro, dove sosta il Nodo Lunare. Nel frattempo Giove, Venere, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Nettuno nel segno dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Sagittario, meno entusiasmanti per Gemelli e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: novità professionali.

Per i nativi in questa settimana sarà probabile una certa insofferenza nell'ambiente professionale ma, d'altro canto, Mercurio appena approdato nel segno 'donerà' qualche novità da cogliere al volo per 'ravvivare' il clima nel luogo di lavoro.

2° posto Toro: relax. La scorsa settimana i nativi hanno faticato parecchio, sopratutto grazie all'entrata di Giove nel loro Elemento, ma adesso vorranno e potranno rallentare i ritmi a fronte di un meritato relax.

3° posto Scorpione: galanti. L'indole romantica, spesso ben celata dai nati Scorpione, potrebbe emergere prepotentemente fuori facendo finalmente contento la persona amata che potrà godere appieno del loro affetto.

I mezzani

4° posto Pesci: umore 'top'. Il tono umorale in casa Pesci sarà, con ogni probabilità, ai massimi livelli ed il loro sorriso risulterà 'contagioso' per le persone con cui avranno a che fare.

5° posto Acquario: routine. Passaggi astrali senza infamia ne lode per quanto riguarda i nati del segno che farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni scorsi, in modo da ottimizzare il tempo libero.

6° posto Leone: acquisti. Il settore finanziario dovrebbe navigare in acque tranquille e i nati Leone prenderanno la palla al balzo concedendosi qualche acquisto agognato da tempo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

7° posto Cancro: regali low cost. Saranno sette giorni nei quali i nativi potranno ultimare le compere dei loro regali ma, come 'suggerisce' il parterre planetario, facendo molta attenzione a non esagerare con le spese.

8° posto Ariete: impulsivi. Specialmente da mercoledì sera in poi sarà probabile che i nativi risultino più impulsivi del solito. Farebbero bene a cucirsi la bocca sopratutto al lavoro dove una parola di troppo potrebbe urtare equilibri già precari.

9° posto Gemelli: distratti. Settimana di metà dicembre dove la concentrazione non sarà presumibilmente amica dei nati Gemelli. Distrazioni ed errori di sorta invece, purtroppo, potrebbero palesarsi d'improvviso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: attriti. Il loro modo di fare 'brusco' ultimamente ha fatto storcere il naso a qualche collega che, in questa settimana, potrebbe 'rispolverare' l'accaduto tacciando i nativi di insensibilità.

11° posto Bilancia: straniti. L'atteggiamento sopra le righe del partner susciterà, con tutta probabilità, una certa perplessità nei nati del segno che, anziché esternare preferiranno limitarsi ad osservare l'evoluzione di tale comportamento.

12° posto Capricorno: storditi.

Con l'avvento di Mercurio di Fuoco la lucidità di pensiero potrebbe venir meno in casa Capricorno e, come inevitabile conseguenza, l'avanzamento professionale subirà un drastico rallentamento.