L'Oroscopo dell'8 dicembre è pronto a rivelare quali novità ci saranno nel giorno dell'Immacolata Concezione. Tutti i segni zodiacali saranno impegnati a decorare la propria casa in vista delle festività natalizie. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa domenica potrebbe riservarvi piacevoli sorprese in campo sentimentale. Dovete imparare a controllare di più le vostre ansie, e iniziare le vostre relazioni con buoni propositi e non con la paura che da un momento all'altro possa finire.

In questo periodo si è più disposti a fare dei cambiamenti. Giornata perfetta per impegnarsi nelle faccende domestiche, ovvero fare il tradizionale albero di Natale e decorare la vostra casa di lucine variopinte.

Toro – Le esperienze passate vanno analizzate ma tenute lontano dai vostri attuali rapporti, il vostro partner potrebbe infastidirsi con questi paragoni. In campo lavorativo se avete in mente qualcosa di concreto da fare nelle prossime settimane, realizzatele. Agite senza chiedere consiglio a nessuno, magari questi vi saranno d'intralcio.

Fate vedere quanto valete e quanto potete dare. Vi sentirete più soddisfatti e questo si rifletterà sul vostro umore e sulla vostra salute. Se ancora non lo avete fatto, addobbate la vostra casa per Natale.

Gemelli – In questo periodo ci saranno delle spese in più ma voi le affronterete serenamente, poiché avete dei piccoli risparmi che vi permetteranno di gestire come meglio credete. Chi ha un'attività in proprio potrà guadagnare un po' di più e questo potrà aiutare le vostre finanze. I single potrebbero trovare un nuovo amore.

Alcune relazioni che nei mesi scorsi hanno preso la strada giusta, adesso hanno bisogno di uno stimolo in più, magari un matrimonio, convivenza o figli. Per essere più felici, aiutate la famiglia a fare l'albero di Natale e decorare la casa in vista delle feste natalizie.

Previsioni di domenica 8 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Massima concentrazione in questa giornata. Ascoltate bene che cosa avranno da dirvi le persone intorno a voi, le loro idee e le loro aspirazioni. Se i vostri progetti sono solidi, continueranno ad esserlo anche grazie al sostegno degli altri.

Non siete gli unici ad avere brillanti idee. In alcuni momenti vi siete sentiti privi di forza e senza stimoli, ora siete nella fase della netta ripresa su tutti i fronti. Fate attenzione alle allergie. Decorare la casa per Natale è una faccenda piuttosto seria. Ci vuole stile, passione e tanta pazienza, e voi ne avete ma ne uscirete stressati.

Leone – Se i giorni passati sono stati dedicati alla riflessione, ora inizierà un periodo di chiarezza e questo vi spingerà ad avere più stima in voi stessi.

Dopo aver eliminato i fastidiosi dubbi, vi aspettano gioia e tranquillità. Anche il lavoro vi regalerà belle soddisfazioni e non avrete modo di annoiarvi. Sarete sempre indaffarati e all'opera ma tutto sommato vi piacerà. Prederete parte ad affari e progetti importanti. La felicità aumenterà quando inizierete a decorare la vostra casa in vista delle feste di Natale.

Vergine – Certe volte avete un carattere poco malleabile che non vi permette di avere sempre un buon rapporto con i colleghi o con le persone che collaborano con voi.

Non siete semplici da prendere, se non si tocca il tasto giusto. In amore potrebbe esserci un recupero, nel senso che potreste tornare sui vostri passi. Vi accorgerete di aver commesso un errore nell'aver lasciato andare una persona molto importante per voi. Mostrare le vostre debolezze potrebbe servire a farvi perdonare. Fare l'albero di Natale e addobbare la casa con la persona amata, la famiglia o i vostri cari

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo interessante per i nati sotto questo segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Vi sentirete rinvigoriti e pronti a fare qualche passo avanti. I cuori solitari cominceranno a sentirsi soli e avranno l'impressione che nessuno riesca a compensare la loro carenza affettiva. Possibilità di crescita in campo lavorativo, la vostra creatività sarà apprezzata da chi vi sta intorno. Le richieste che farete non saranno declinate. Giornata ideale per passare il tempo con i propri cari e ad addobbare la casa a festa.

Scorpione – Se avete un progetto personale che ritenete valido, cercate di farlo presente alla persona fidata e di svilupparlo. Senza ombra di dubbio questo darà i suoi frutti molto prima di quanto immaginate.

L'entusiasmo sarà il vostro alleato e lo saranno anche le persone che credono in voi e nelle vostre potenzialità. Siete abbastanza maturi da poter capire che non si può dimostrare un sentimento in poco tempo. Privilegiate coloro che sanno aspettare e che hanno pazienza, alla lunga si rivelano i migliori. È arrivato il momento di fare l'albero di Natale e decorare in maniera originale la vostra casa. Non dimenticate luci e ghirlande, candele e segnaposto.

Sagittario – Le relazioni proseguiranno bene ,soprattutto in questa giornata. Vi lascerete cullare dalla passione e direte basta ai piagnistei inutili.

In campo professionale cercherete di non essere egoisti, poiché siete consapevoli che 'tutti sono utili ma nessuno è indispensabile'. La collaborazione sarà importante e vi aiuterà a crescere e migliorare in ogni campo. Se avete l'intenzione di vivere appieno le festività natalizie con le persone importanti, dovete addobbare la vostra casa, usando la vostra fantasia.

Oroscopo di sabato 8 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In campo lavorativo cercate sempre di essere diretti e garbati, poiché proprio la vostra onestà potrebbe essere la chiave per un futuro migliore e farvi notare da chi potrebbe aiutarvi con la vostra carriera.

Periodo di decisioni ma anche di nuovi amori importanti. Non si esclude qualche ritorno di fiamma. Non dovete aver paura di regalare le vostre emozioni. Decorare la casa in vista delle feste natalizie migliora il vostro umore, e addobbare l'albero è divertente quasi quanto scartare i regali.

Acquario – Cercate di prendere più di petto certe questioni amorose o sentimentali, potrebbe nascere qualcosa d'importante. Anche le coppie più consolidate potrebbero ricevere delle novità. Non sottovalutate l'utilità di aver al proprio fianco un amico o una conoscenza che possono darvi una mano nel campo lavorativo e finanziario.

Non dimenticate di abbellire la vostra casa per Natale. Sorprendete i vostri cari con le vostre idee e suggerimenti per dare alla vostra dimora un aspetto accogliente e pieno d'amore.

Pesci – In campo sentimentale siete piuttosto sul 'chi va là', forse nutrite dubbi sul partner o forse perché non volete cedere a certe condizioni per il bene del rapporto. Chi è single preferisce non impegnarsi in una storia seria perché non si sente ancora pronto. In campo lavorativo siete molto sospettosi e prima di accettare un progetto o una collaborazione ci dovete pensare a lungo. In questa giornata non avete voglia di pensare al lavoro e all'amore, perché avete una sola missione da compiere: addobbare la casa per Natale.

Avete la capacità di incantare e coinvolgere la famiglia con le vostre idee e suggerimenti su come far respirare l'atmosfera natalizia nella vostra casa.