Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i passaggi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute dei dodici segni per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre. Sarà una giornata vantaggiosa per la Vergine, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche, ma anche per il Toro che può fare affidamento sulla Luna nel segno. Recupera il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, lunedì 9 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 9 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: l’inizio della settimana sarà abbastanza faticoso per il segno, che potrebbe vivere dei momenti sottotono sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale.

Venere in posizione dissonante porterà alla nascita di accesi contrasti all'interno del rapporto di coppia, siate cauti meglio attendere le giornate di mercoledì e giovedì per cercare un chiarimento.

Toro: grazie alla Luna nel segno e a Giove, Venere e Saturno in posizione vantaggiosa sarà una giornata positiva per il segno, soprattutto per ciò che riguarda le questioni lavorative. Certo ci sarà da faticare, ma a fine giornata potrete essere pienamente soddisfatti del lavoro svolto. Alti e bassi in amore.

Gemelli: durante la giornata di lunedì 9 dicembre i nati sotto questo segno potrebbero avvertire un calo di energie ed accusare qualche fastidio fisico. Gli astri consigliano ai nativi dei Gemelli di concedersi un po’ di riposo ed evitare le situazioni stressanti. Il nervosismo e il mal umore potrebbero portare alla nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Cancro: gli inizi di dicembre non sono stati semplici per il segno, che ha vissuto diversi momenti sottotono e affrontato alcune problematiche.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Con l’inizio di questa nuova settimana il segno può recuperare, alcune situazioni si sbrogliano. Chi ha chiuso qualcosa che si era rivelato fallimentare, sarà ora motivato ad iniziare qualcosa di nuovo. Serenità in amore.

Leone: in ambito lavorativo è un momento di indecisione, qualcuno infatti dovrà prendere una decisione importante entro la fine dell’anno. In recuperò la sfera sentimentale, durante la nuova settimana il segno potrà vivere delle belle emozioni e la passione si riaccende. Incontri favoriti per i single.

Al contrario sarà bene gestire con prudenza le uscite.

Vergine: durante questa prima giornata della settimana il segno godrà di un buon momento dal punto di vista fisico. Energia e voglia di fare non mancheranno alla Vergine che potrà ottenere dei buoni risultati soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarete creativi ed intuitivi, è il momento ideale per avanzare una proposta o stringere una nuova collaborazione.

Bilancia: un cielo particolare si riflette sul segno e lo invita a riordinare le proprie priorità.

È un momento di revisione per quanto riguarda i rapporti interpersonali, gli astri consigliano di chiudere quelle relazioni rivelatesi controproducenti o negative. Sarà dunque una giornata in cui non mancheranno i nervosissimi e le agitazioni, qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico.

Scorpione: la seconda settimana di dicembre inizia con un piccolo imprevisto, qualcuno potrebbe vedersi costretta a rallentare i ritmi o trovarsi a fare i conti con un guasto. Durante le prossime giornate comunque sarà possibile recuperare e ritrovare il buonumore.

È un momento interessante per i sentimenti, anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: siete alle prese con alcune preoccupazioni, dunque durante questa giornata più che mai, avvertirete un forte desiderio di evadere e allontanarvi dalla realtà. Anche in amore potrebbero nascere dei contrasti, cercate di non allontanare coloro i quali vorrebbero solo aiutarvi.

Capricorno: sono 48 ore di recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e rapporti interpersonali. Al contrario delle agitazioni potrebbero nascere in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe trovarsi a discutere con colleghi e superiori.

Acquario: un oroscopo vantaggioso protegge il segno per tutta la durata del mese di dicembre, ciononostante durante la giornata di domani, lunedì 9, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. E' un momento di recupero per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali, al contrario dei momenti sottotono potrebbero presentarsi in ambito lavorativo. Bisognerà inoltre cercare di recuperare agli sbalzi creati da Saturno per ciò che riguarda le finanze.

Pesci: la nuova settimana inizia con un buon recupero di energia, siete determinati e pronti a dimostrare di che pasta siete fatti. In ambito lavorativo e un momento vantaggioso, entro la fine dell’anno si potranno ottenere buone soddisfazioni, nonché in alcuni casi anche un miglioramento della propria condizione economica.

È il periodo ideale per dedicarsi all'amore e alla cura degli affetti personali, anche gli incontri sono favoriti.