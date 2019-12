La giornata di lunedì 9 dicembre si presenterà radiosa per i nativi Sagittario, grazie al Sole stazionario nel loro cielo, accompagnato dagli influssi di Venere in Capricorno, mentre Ariete sarà intenzionato ad avviare nuove iniziative e vivere momenti felici con i propri familiari. Per Gemelli sarà una giornata impegnativa al lavoro, ma anche in ambito familiare considerato che le festività natalizie si avvicinano, mentre per Leone si apre un periodo piuttosto incoraggiante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 9 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 9 dicembre segno per segno

Ariete: l'intenzione di voler fare di più, di avviare nuove iniziative e cercare di essere produttivi si farà sentire particolarmente.

Al lavoro avrete tante idee da proporre. Se siete sicuri di queste non esitate a portarle avanti. In ambito sentimentale il vostro carattere espansivo trova il modo di esprimersi in famiglia nel migliore dei modi. Potrete contare su una relazione solida, affidabile, pronta ad assistervi nei momenti di necessità. È anche il momento di pensare, se non lo avete ancora fatto, a un regalo natalizio per la vostra dolce metà. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi.

Voto - 8

Toro: giornata abbastanza produttiva e ricca di opportunità per i nativi del segno. Al lavoro cercate di tenere ferme le vostre posizioni e di far valere la vostra volontà, ma sempre in modo cortese e mai scontroso. Sono idee piuttosto buone, ma convincere i colleghi potrebbe rivelarsi difficile. In amore potrete godere ancora per un po' dei buoni effetti rilasciati dall'attuale Venere in trigono alla stessa Luna, ottenendo così dei discreti risultati, utili per l'affiatamento di coppia.

Se siete single potrete vivere con gli amici una serata divertente. Voto - 7,5

Gemelli: con Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, le tentazioni saranno in agguato e aspetteranno il momento più opportuno per colpirvi, ossia quando abbasserete la guardia, soprattutto per chi è single. Sarà questa un'arma a doppio taglio, quindi va bene trovare l'amore, ma senza combinare guai. Le relazioni fisse avranno molto da fare insieme, ma poco tempo da dedicare all'amore di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, siate più accorti prima di passare alla mansione successiva, non archiviate a cuor leggero.

Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale dominata dai pianeti Urano, Nettuno e Marte, tutti in angolo benefico, pronti a regalarvi svariate soddisfazioni durante la giornata di lunedì. Siate attivi con i sentimenti, specie se nati nella seconda decade. In questo modo, stimolerete l'affiatamento di coppia e avrete l'occasione di concedervi momenti intensi con il partner. Se siete single l’amore sarà sicuramente più fortunato, il che vi darà modo di vivere sensazioni molto romantiche. Al lavoro siate prudenti con un progetto molto importante.

Voto - 8,5

Leone: giornata ricca di promesse incoraggianti per i nativi del segno. La sfera sentimentale sarà in netto recupero, permettendovi di risolvere una situazione in fase di stallo con molta destrezza. Se avete qualcuno cui volete esprimere il vostro affetto, i transiti planetari vi offrono buone occasioni per riuscire nel vostro intento. Il Sole, in angolo positivo, dal segno generosissimo del Sagittario, vi rende attenti ai suoi gusti, capaci di individuarli nel modo più giusto e romantico.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, fareste meglio a non sottovalutare un problema che potrebbe crearvi grattacapi. Voto - 8

Vergine: con la Luna in trigono col segno del Toro, la vostra giornata sarà caratterizzata da una forte intesa di coppia. Il luminare vi infonde una dolcezza e un’energia del tutto nuove, utili per portare avanti con tenacia la vostra relazione di coppia. I single non avranno una grande voglia di stare al centro dell'attenzione e preferiranno trascorrere il loro tempo per portare avanti i loro progetti per il futuro.

Per quanto riguarda il lavoro, avete lasciato alcune mansioni indietro ed ora è tutta una corsa al recupero. Voto - 7

Bilancia: con Venere nel segno del Capricorno, cercate di non far trasparire all'esterno tutto il vostro risentimento, altrimenti farete una pessima figura, soprattutto se si tratta di un collega di lavoro. Cercate, dunque, di pensare ai vostri impegni e meno ai colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti, lasciate che questi "s'impossessino" di voi, in modo tale da mantenere un affiatamento di coppia alto. Se siete single, una persona ormai da tempo vi fa battere il cuore e voi non sapete come fare.

Ebbene, potreste provare a fare qualcosa per attirare l'attenzione e magari poi tentare un approccio piuttosto romantico. Voto - 7,5

Scorpione: Plutone nel vostro cielo rende la vostra giornata particolare luminosa e allegra. In amore è arrivato il momento di fare un regalo alla vostra dolce metà: approfittate di queste giornate di festa per girare per negozi e mercatini natalizi e farvi un’idea di quel che potrebbe piacerle. Per i single sarebbe opportuno approfittare della loro condizione per lanciarsi a caccia di nuove avventure. Nel lavoro dovreste essere flessibili e passare sopra a certi piccoli inconvenienti creati da persone che conoscete bene.

Voto - 7

Sagittario: si aggiunge il pianeta Venere assieme al Sole, stazionario nel vostro segno zodiacale. Prosegue felicemente il momento per voi fausto e vi concede una giornata in cui sarete particolarmente pimpanti e ironici. All'interno della sfera sentimentale le stelle invitano a dare fiducia al partner ed insieme potrete superare ostacoli e portare avanti la vostra storia d'amore. Per i single, Plutone e Saturno vi aprono la mente consentendovi di agire e scegliere al meglio. Voto - 9

Capricorno: uno dei vostri astri governatori, Marte, nel segno dello Scorpione, vi infonde una dose di energia efficace e molto congeniale al vostro carattere che sarà particolarmente utile per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Infatti sarete abbastanza allegri e avrete voglia di fare qualcosa di speciale alla vostra anima gemella. I single potrebbero ritrovarsi in una situazione piuttosto ambigua. In ambito lavorativo avete tante cose da fare, le opportunità non vi mancano: si tratterà solo di partire dalle più urgenti. Voto - 8

Acquario: giornata di lunedì con note alte e basse: ma niente di grave in realtà. In ambito sentimentale, se insistete ancora a sottolineare i difetti del partner senza preoccuparvi dei vostri, non farete altro che aggravare il rapporto. Se non è questo ciò che auspicate, correggete il vostro atteggiamento.

I single dovranno tentare un approccio differente. Per quanto riguarda il lavoro avrete un ritmo veloce che vi tornerà utile per portare a termine efficacemente le vostre mansioni. Voto - 6,5

Pesci: gli influssi di Nettuno, assieme a Marte positivo in Scorpione, vi permettono di trascorrere una giornata dolce e tenera in compagnia del partner, specie se siete nati nella terza decade. Per i single ci saranno alcuni successi in amore che li porteranno a un passo dalla loro conquista. Nel lavoro non vedete ancora i risultati del vostro impegno: ciò non significa che state lavorando per nulla. Fatevi coraggio e affrontate la situazione.

Voto - 7,5