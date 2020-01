L’Oroscopo di venerdì 3 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (primo quarto) in Ariete aiuterà i nativi a fare chiarezza sui sentimenti, mentre le stelle tiferanno per i Pesci. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno di questo primo venerdì del 2020.

L'oroscopo di venerdì 3 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: farete chiarezza interiore specialmente per quanto riguarda i sentimenti. Capirete finalmente se provate o meno amore verso una certa persona.

Sarà un venerdì adatto per recuperare il lavoro arretrato. Presto arriveranno delle offerte imperdibili e avrete modo di risparmiare abbastanza denaro. Non vi affaticate.

Toro: venerdì insidioso per quanto concerne l’amore. Le coppie rischieranno di fare scenate. Una certa situazione vi sta venendo a noia e sarete tentati a fuggire lontano. Avrete le idee poco chiare. Anche il fisico non andrà bene poiché faticate a riprendervi dagli eccessi delle scorse settimane.

Gemelli: in arrivo una giornata abbastanza favorevole in amore per la gran parte dei nativi di questo segno anche se ci sono alcune problematiche da affrontare.

Coloro che hanno vissuto dei casini in amore, presto avranno modo di trovare una valida soluzione. Sarà un ottimo anno, impegnatevi.

Cancro: periodo confusionario sia nel lavoro che in amore. Siete stanchi di fare sempre le stesse cose e in giornata rischierete di protestare. Pensate solamente a voi stessi, organizzate un viaggio e portate avanti i vostri sogni personali senza pensare a niente e a nessuno. Salute in miglioramento. Coloro che si sono messi a dieta da qualche giorno, presto ritorneranno in forma.

Leone: sarà un venerdì teso per la maggior parte dei nativi, tuttavia cercate di trascorrere la giornata in modo sereno. Qualcuno vi provocherà ma non cedete. Tagliate corto davanti ai discorsi spinosi. Potrebbe arrivare un’interessante proposta lavorativa, ma riflettete bene prima di dare una risposta.

Vergine: in arrivo una buonissima giornata, vi sentirete in ottima forma ed avrete lo spirito giusto per portarvi avanti con certe attività. In amore siete stufi di chiedere. Ormai è da un po' che desiderate che il partner sia più spontaneo e romantico. Provate a parlargliene, non ve ne pentirete.

Bilancia: evitate di essere invadenti, in amore lo spazio personale è sacro. Questo non sarà un buon venerdì per la maggior parte dei nativi, rischierete di fare arrabbiare un familiare o il partner. Fate attenzione a non esagerare con le parole. Nel lavoro tutto procederà come al solito.

Scorpione: periodo complesso per coloro che vivono un rapporto nuovo. Dovrete cercare di essere molto pazienti verso il partner in modo da difendere quello che avete duramente costruito finora. Sarà una giornata di strane sensazioni e forti agitazioni.

Tutto ciò vi causerà una maggiore stanchezza in serata.

Sagittario: sarà un venerdì interessante, soprattutto a livello lavorativo. Chi possiede un’attività in proprio avrà ottime entrate e riuscirà ad ampliare la clientela. Insomma, sarà possibile ottenere grossi vantaggi. L’unico aspetto negativo sarà il fisico in quanto ancora provato dagli eccessi delle scorse settimane.

Capricorno: occhio ai tranelli di questa giornata particolarmente turbolenta. Il 2020 è incominciato da poco ma già presenta dei piccoli problemi. In amore, le coppie hanno recentemente affrontato una discussione riguardante il denaro o i figli.

All’interno del lavoro occorre una maggiore organizzazione, non va bene procrastinare.

Acquario: venerdì interessante soprattutto a livello sentimentale. I rapporti con gli altri risulteranno più solidi e profondi. Non rimandate un eventuale appuntamento e allargate le vostre conoscenze. A partire da questa giornata valutate l’idea di fare un maggior movimento poiché ultimamente state combattendo con alcuni doloretti fisici.

Pesci: in questo primo venerdì del 2020 le stelle saranno dalla vostra parte, sfruttatele per mettere a posto un eventuale problema amoroso o lavorativo. Nei prossimi giorni si tornerà a parlare di denaro e ci saranno delle rivalutazioni da fare.

Bene la salute per quasi tutti i nativi, sarete in ripresa netta.