Le previsioni astrologiche del 6 gennaio, giorno della 'Befana', relativamente alla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco.

In particolare lo Scorpione cercherà di vedere il lato positivo, mentre il Cancro non deve essere permaloso.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercate di andare incontro alle esigenze del partner. Il rapporto di coppia necessita anche di una buona dose di compromessi. Non snaturatevi troppo, ma non cercate nemmeno lo scontro a tutti i costi.

Toro: guardate la concretezza e non fermatevi alle apparenze. Molte cose potrebbero non essere come voi le state ipotizzando, continuando così rischierete di incrinare definitivamente un rapporto che al momento non è dei più solidi.

Gemelli: il partner dimostrerà ancora una volta di stare incondizionatamente dalla vostra parte. Apprezzerete molto la vicinanza e ricambierete con tante attenzioni. In questo modo il rapporto sta divenendo sempre più saldo.

Cancro: in alcuni momenti le vostre idee collimeranno poco con quelle della vostra dolce metà.

Non prendetela come incompatibilità caratteriale, a volte sono solamente punti di vista diversi e servono per confrontarsi e crescere.

Leone: state pensando a progetti futuri da portare avanti con la persona amata. Sono tanti e tutti molto stimolanti, cercate di portarne a termine uno alla volta. Sempre eccellente il rapporto con il partner.

Vergine: non sarà una giornata particolarmente favorevole per l'amore di coppia. Il rapporto subirà una fase di stanca, l'importante è prendere il tutto senza eccessivi catastrofismi.

Bilancia: state cercando di rendere sempre più granitico il rapporto con la persona amata. Va detto che state facendo un ottimo lavoro e il traguardo è vicino. La vostra dolce metà é sempre più innamorata del vostri modo di agire.

Scorpione: è il momento di guardare il bicchiere 'mezzo pieno' e lasciare da parte quello 'mezzo vuoto'.

Voi in questo siete molto bravi, cercate di esaltare le qualità positive della persona amata.

Sagittario: giornata molto positiva, la persona che vi sta a fianco dimostrerà di essere pienamente soddisfatta di voi. Regalatele una serata degna della vostra 'fama', riceverete un bonus difficilmente cancellabile.

Capricorno: potrebbe essere l'occasione giusta per parlare con il partner di qualcosa che avete in mente già da un po'. L'esito non sarà così scontato, quantomeno non avrete rimorsi e rimpianti.

Acquario: giornata tranquilla, la vivrete in maniera molto positiva con il vostro partner. Approfittatene per essere propositivi e quello che creerete sarà sicuramente qualcosa di incaccelabile.

Pesci: qualcosa non andrà nel verso giusto, fatevene una ragione e attendete tempi migliori. Il partner andrà rassicurato, ma poi sarà dalla vostra parte e non forzerà, in nessun modo, i tempi.