L'Oroscopo di giovedì 2 gennaio avvia un anno molto fortunato per l'amore. Nuovi cambiamenti sono in atto e una Luna molto sensibile in Pesci incrocia le sue energie con Nettuno, acuendo le emozioni e rendendole più introspettive. Non solo Pesci ma anche Cancro, Scorpione, Toro e Capricorno potranno entrare in contatto con la parte più malleabile del cuore, a caccia di emozioni più profonde e coinvolgenti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Quadro stellare strepitoso nell'oroscopo di giovedì

Ariete: più socievoli e scherzosi grazie alla vicinanza lunare, potrete utilizzare uno spiccato senso dell'humor per sdrammatizzare alcune situazioni e aprire un varco alla felicità. In campo lavorativo, una concretezza pratica vi porterà dritto tra le braccia del successo.

Toro: più romantici grazie a un influsso lunare dai Pesci che riscalda il cuore, attenzione a un'emotività eccessiva che è il risultato dell'unione dell'energia lunare con Urano.

Le energie emotive potrebbero essere incanalate in modo troppo impulsivo e potreste essere inondati da questo modo di amare molto originale.

Gemelli: la comunicazione è più alta grazie alla posizione benefica di Mercurio in Capricorno. Potrete così approfondire le vecchie amicizie e aprirvi alle nuove, rinnovando le sfere vitali con maggiore carisma. Solo così potrete smorzare un atteggiamento lunatico conferito da Luna in quadratura.

Cancro: Luna e Nettuno dal cielo astrologico dei Pesci rimescolano i pensieri e ripropongono alcuni scenari appartenuti al passato, in grado di riaprire alcune ferite del cuore non cicatrizzate a dovere. Cercate però di andare avanti, approcciandovi alle nuove storie con maggiore positività.

Leone: è un periodo di rigenerazione sentimentale e dovrete accoglierla con fiducia e ottimismo, aprendovi al rinnovamento con maggiore entusiasmo e accantonando nervosismi e tensioni.

Buoni i viaggi, promettenti sia per l'amore che per il lavoro.

Vergine: attenzione a non idealizzare l'amore a causa di un'opposizione lunare che insieme a Nettuno, rimescola le idee e produce sensazioni surreali. Potreste desiderare di isolarvi per dare libero sfogo a questi input emotivi, tutti da vivere per mettere ordine nella mente e nel cuore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere crea movimento nella sfera sentimentale e sarete i mattatori delle storie amorose, sempre in movimento e pronti a vivere emozioni sempre nuove. Molto divertenti, riuscirete ad animare una giornata troppo apatica proponendo esilaranti inviti a cena.

Scorpione: Luna avvia un processo di conoscenza delle proprie sensazioni, ma spetta a voi incanalare l'energia marziana in maniera costruttiva.

Come "spugne emotive" rischierete di inglobare le emozioni altrui e potreste riempirvi di queste sensazioni, esplodendo poi in maniera improvvisa.

Sagittario: Luna e Nettuno un po' imbronciati dalla casa astrologica undicesima, sprigionano irrequietudine. Ma scrollatevi di dosso questa apatia e uscite, incontrando le persone che vi fanno stare bene. L'estro creativo smorzerà alcuni attriti anche in campo lavorativo.

Capricorno: Mercurio molto istintivo nel segno, si mette in contatto con Luna e una nuova comprensione fa aprire una finestra sulle emozioni. Accettate i raggi benefici di Sole che riscalda i cuori, Giove garantisce fortuna in amore così come in campo professionale.

Acquario: Venere quasi si abbraccia con Luna e Nettuno in Pesci e sigilla splendide emozioni, rendendo l'amore molto romantico. Solo Marte un po' contraddittorio dallo Scorpione, crea sensazioni un po' misteriose e troppo intriganti. Dovrete comprendere che la sfera sentimentale è in movimento e cerca un equilibrio che solo voi potrete trovare, facendo chiarezza circa i sentimenti che provate in questo momento.

Pesci: più sensibili nei confronti delle persone che vi sono vicine, potrete sfruttare un'intuizione comprensiva elargita da Luna in congiunzione con Nettuno. Prestate una certa attenzione alle parole che pronunciate, alcune frasi confuse da questo influsso alquanto lunatico, potrebbero creare fraintendimenti.