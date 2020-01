L'Oroscopo di domani lunedì 6 gennaio 2020 porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il vostro segno zodiacale? La speranza, senz'altro è per buone notizie in amore e nel lavoro in vista della giornata dedicata all'Epifania. Ricordiamo intanto che nel frangente ad essere passati "al setaccio", analizzando a puntino i comparti amore e lavoro, saranno essenzialmente i primi sei simboli zodiacali, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: vediamo quindi di scoprire in anteprima il migliore tra i sei appena citati nonché chi tra questi avrà il periodo avverso.

Questo primo giorno della settimana nascerà e si concluderà tutto all'insegna della Luna in Toro. Logicamente, a cogliere meritatamente i frutti migliori dalla pianta dell'amore saranno tutti coloro nativi in Ariete, oltre che nello stesso Toro ovviamente. Invece, parlando di periodi "no", le previsioni zodiacali del 6 gennaio mettono un poco in apprensione coloro nativi nel simbolo astrale del Cancro: infatti questo avvio di settimana si presume possa portare un preoccupante quanto indiscutibile "ko" adopera di Venere (in Acquario) speculare negativa al 78%, nel frattempo sotto stretta quadratura dalla Luna in Toro.

I dettagli a seguire.

Classifica stelline 6 gennaio 2020

Vogliosi di conoscere quali saranno i segni vincenti nella parte iniziale della settimana? Bene, pronta e già disponibile da consultare, ovviamente sempre in esclusiva per voi lettori, la classifica stelline interessante il giorno dedicato alla Festa dell'Epifania, ossia il 6 gennaio 2020. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura in merito ai migliori e peggiori del momento, pertanto adesso bisogna solo scorrere l'elenco posto a seguire e scoprire se il vostro segno rientra nelle prime posizioni. Il responso con le stelline quotidiane:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Cancro.

Oroscopo lunedì 6 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il primo giorno della settimana per voi dell'Ariete si presume possa essere positivo al 98%, con ottime probabilità di mettere a segno qualche buon colpo in campo sentimentale o nel lavoro.

In tanti avrete tanta voglia di fare regali, regali, regali approfittando magari dell'Epifania. Secondo le previsioni del momento intanto, per quanto riguarda l'amore, ci saranno sicuramente grandi cambiamenti con il vostro partner, comunque già da tempo all'orizzonte. La vita sentimentale assumerà maggiore importanza e cercherete più tempo da trascorrere insieme serenamente ed in armonia. Single, sarete allegri e rilassati, sarà quindi tempo di porre l’attenzione su ciò che vi piace fare veramente. Dovrete agire in modo più spontaneo per fare conquiste e lasciarvi corteggiare senza esitazioni. Nel lavoro altresì, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo. Valutate bene e accettate, ma solo se veramente interessati.

Toro: ★★★★★. Partirà bene e finirà molto felicemente questa parte della settimana per voi Toro, con un lunedì sicuramente vincente in ogni settore. Grazie alla Luna nel segno, la giornata presenta i migliori ingredienti celesti per dare sfogo alle vostre fantasie, sia erotiche che sentimentali, trovando nel partner un degno alleato. In amore, visto l'ottimo periodo, sarà una giornata tranquilla e scorrevole e l'energia non mancherà. Diciamo che migliorerà molto l'intesa di coppia: dimostratelo riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner! Single, gli astri faranno di tutto per rendervi felici e la Luna amica vi garantirà un ottimo feeling con tutti, donandovi un po' di fortuna dove fosse richiesto.

Questo fatto aiuterà a realizzare i vostri progetti sentimentali. Nel lavoro, le cose andranno molto meglio rispetto a prima, perciò proseguite per la strada intrapresa, ok? presto raggiungerete sicuramente il successo desiderato.

Gemelli: ★★★★. La giornata del 6 gennaio sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno tra voi gemelli, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento: tranquilli, troverete poche situazioni contrarie alle vostre attese e tutte facilmente aggirabili... In amore invece, se avete attraversato una crisi adesso finalmente vedrete la possibilità di tracciare una linea nera sopra quel malinteso che sapete e che da un po' vi stava bloccando la strada verso la felicità.

Sarà finalmente ora di rientrare in contatto con la vostra metà e proseguire felici insieme senza problemi. Single, il cielo di questo periodo vi regalerà molte soddisfazioni! Sollecitati da una splendida volta celeste, potrete distrarvi dai problemi personali e familiari e dedicare finalmente tempo a voi stessi, alle persone a voi care ed alle cose che vi danno piacere. Nel lavoro invece, dovrete iniziare a pensare ai cambiamenti fondamentali che sperate realmente di attuare. Avrete una grande originalità, il che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale.

Astrologia del giorno 6 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Il prossimo lunedì ci sarà da confrontarsi con problemi e problemini causati da qualcuno o relativi a qualcosa. Intanto evitate di fare passi indietro ma affrontate eventuali situazione critiche. Non chiudetevi dinanzi alle novità, anzi dedicate un po’ di tempo alla riflessione: ci sono dei desideri inconsci da decodificare, non comunque da mettere in gioco adesso. Le previsioni dell'Epifania intanto annunciano in amore qualche piccola ma importante novità: i disaccordi, le discussioni con il partner ed un nervosismo a fior di pelle che necessitassero di una buona dose di camomilla potrebbero aver raggiunto l'apice: aspettatevi una tregua...

Lo scontento ha avuto sicuramente radici in qualche problema irrisolto del passato: prendetene quindi atto e risolvetelo insieme. Single, avrete davvero bisogno di trascorrere un po' di tempo da soli, quindi non sforzatevi di andare contro il vostro istinto ma siate aperti ed onesti. Questo per evitare qualsiasi malinteso: per una volta pensate alla vostra felicità e non solamente a quella degli altri! Nel lavoro, messi alla prova dalla quadratura Luna-Venere, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata ed a scendere a compromessi con le contrarietà. Cercate quindi di mantenere la lucidità e la calma per non sprecare quanto fatto in precedenza.

Leone: ★★★★. La giornata sotto analisi in questo contesto sarà discreta in molti frangenti, in altri un pochino meno. Almeno questo è quanto lasciato presagire dalla Carta Astrale impostata sul giorno 6 di questo mese di gennaio. Consiglio: non lasciate che eventuali crucci ormai all'ordine del giorno rovinino l’armonia verso le persone che amate ma, al contrario, cercate nella coppia la serenità che manca. L'amore, potrebbe farvi vivere delle esperienze semplici, senz'altro serviranno a ricordare che non è sempre necessario complicarsi la vita con delle richieste esagerate. Infatti, Venere porterà sufficiente affetto e un briciolo di dolcezza nella vostra vita di coppia obbligandovi a risolvere gli attuali problemi, tassativamente insieme.

Single, sarete sostenuti sicuramente dal calore delle persone che vi amano e non avrete paura di rischiare nel portare avanti una storia rivelatasi ultimamente abbastanza complicata. Prestate attenzione ai dettagli e fidatevi del vostro istinto, questo per capire con chi avete a che fare e poi magari decidere il da farsi. Nel lavoro, questa giornata potrebbe partire in maniera molto interessante per i nati del segno. Saranno poche le occasioni da prendere al volo, ma il vostro operato andrà sicuramente al meglio e potreste vedere le cose da un punto di vista ottimistico.

Vergine: ★★★★. Una giornata sostanzialmente poco impegnativa, anche se potrebbe riservare piccoli intermezzi poco gradevoli.

Dopo giorni in attesa di risultati, sicuramente qualcosa arriverà: forse sarà inferiore alle attese, anche perché diciamolo pure, le vostre aspettative sono abbastanza alte, non trovate? L'oroscopo di domani 6 gennaio nel contesto consiglia in amore di guardare con fiducia al futuro. Nella vita di coppia sarete un solido pilastro per il partner, il quale potrebbe sorprendervi con un dono che non avreste mai pensato di ricevere: magari sarà un fine settimana romantico solamente per voi due? Chissà... Single, lasciatevi guidare dall'istinto del cuore e la fortuna sarà sicuramente con voi. Non esitate a compiere maggiori sforzi per uscire e conoscere nuove persone.

Sappiate che ogni tipo di opportunità vi si presenta per migliorare la vostra vita sentimentale e quindi adatte a condurvi verso l'agognata felicità. Nel lavoro, per chiudere, riuscirete a vedere i vostri difetti in modo chiaro e lavorerete in modo efficace per tornare in pista. Sforzatevi di migliorare le vostre capacità ma fatelo da soli: arrivare ai traguardi prefissati costa fatica e tanto sudore di fronte!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.