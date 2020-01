L'Oroscopo del giorno 6 gennaio 2020 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro a inizio settimana? Ad essere sottoposti ad accurato controllo questo lunedì, come da titolo, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Nell'attuale contesto pertanto, la nostra "lente astrologica" sarà puntata in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso vi diciamo subito che il periodo evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo, soprattutto per coloro nativi del Capricorno.

Ai nativi nel predetto simbolo astrale di Terra si prevede possa essere davvero una Epifania coi fiocchi! Siamo certi che il primo giorno della nuova settimana porterà ottime soddisfazioni anche a coloro appartenenti al segno dello Scorpione, nel frangente valutato con le cinque stelle della buona sorte. Altresì, l'Astrologia applicata alla giornata del 6 gennaio è ben felice di annunciare un giorno abbastanza positivo per quelli del Sagittario, quest'oggi considerati in periodo routinario, pertanto classificati a quattro stelle.

Cosa succederà invece ai restanti segni? Ebbene, in base a quanto emerso dalle previsioni di lunedì 6 gennaio, a dover sottostare a momenti abbastanza impegnativi saranno gli amici nati nel segno dell'Acquario, ritenuti probabilmente sotto stress a causa di situazioni astrali abbastanza dissonanti. Allora, senza indugio passiamo pure a dare voce all'Astrologia quotidiana svelando la situazione segno per segno, non prima però di aver messo in chiaro la classifica stelline interessante i segni da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 6 gennaio 2020

Come sarà l'inizio della nuova settimana? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta quanto più veritiera possibile. Come consuetudine, ormai assodata da un pezzo, a rispondere prontamente (e si spera anche efficacemente!) sarà la nostra onnipresente classifica stelline quotidiana, in questo frangente interessante la giornata dell'Epifania, quindi il 6 gennaio 2020.

Bene, visto che abbiamo già svelato in apertura qualche "chicca" interessante i segni migliori e peggiori del periodo, iniziamo pure a dare luce al resto della nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita. A seguire il responso degli astri segno per segno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario;

★★★: Bilancia, Pesci;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 6 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Dopo una mattinata da dimenticare, caratterizzata dall'opposizione dalla quadratura Luna-Venere, per voi speculari negativi al 65%, a metà giornata comincerete finalmente a sentirvi un po' più leggeri. La serata potrebbe riservarvi anche delle belle sorprese ma con un Marte che tiene in scacco ancora la Luna potreste essere un po' spenti nel periodo.

In amore, potreste essere abbastanza ritenuti su certe questioni attualmente aperte. Siate cauti perché visi potrebbe prospettare un periodo monotono e certamente difficile da portare a buon fine. A qualcuno il veder sfumare eventuali piani sentimentali, magari all'ultimo secondo, farà senz'altro passare l'entusiasmo: non sapendo cosa fare, non fate nulla, anche se questo comportamento potrà far sentire poco calcolata la persona che avete a fianco. Single, questo lunedì fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna! Ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, quindi siate consci del fatto che anche nel periodo analizzato le stelle non saranno dalla vostra parte: attendete l'arrivo di giorni migliori, ok?

Le previsioni del giorno riguardo il lavoro invitano a stare con i piedi per terra: la smania di successo non deve ossessionarvi, ok? Le vostre idee saranno sicuramente ben accette, ma non sempre potranno essere messe in pratica, quindi non prendetevela.

Scorpione: ★★★★★. Trascorrerete una giornata molto serena e tranquilla con alcuni momenti di puro divertimento. La presenza della Luna nel segno del Toro vi rende brillanti e socievoli, sia con i parenti, sia con gli amici piuttosto che con le persone incontrate per caso per strada. In amore, andrà tutto benissimo: i rapporti di coppia diventeranno più intensi suggellando nuove intese soprattutto in quelle relazioni che, specie ultimamente, hanno subito rallentamenti o malintesi.

Diciamo pure che non avrete di che lamentarvi: agli occhi del partner risulterete gioviali, spigliati e in qualche caso addirittura più simpatici del solito. Single, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente, nessuno vi disturberà. Gli altri saranno in perfetta armonia con voi anche se, diciamocela pure tutta, non potete pretendere compagnia migliore di quella che già avete. Nel lavoro infine, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di lunedì o al massimo tra martedì e mercoledì. Consiglio: valutate con attenzione se sarà il caso di prenderle seriamente in considerazione oppure lasciarle passare in silenzio.

Sagittario: ★★★★. Saturno in trigono alla Luna ritorna a illuminare il vostro cammino alleviando la difficile opposizione di quest'ultima verso il vostro Marte. Da un segno amico (Capricorno) vi arriverà senz'altro il necessario sostegno in grado di rafforzare la vostra forza di volontà e relativa fermezza. Vi sembrerà di percorrere una strada più dritta, meno oscura. Discreto l'andamento nelle questioni materiali e finanziarie. In amore, la vostra giornata comincerà alla grande per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia.

Single, a più di qualcuno di voi Sagittario potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo: calma e ragionate prima di reagire d'istinto, come solo voi nativi sapete fare! Nel lavoro infine, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere...

Astrologia del giorno 6 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. La Luna ancora nel segno del Toro promette risultati brillanti a tutto campo.

Non demordete ma andate avanti così, avete tutto da guadagnare e pochissimo da perdere. Per chi è in cerca di un nuovo impiego o qualche extra per arrotondare, il consiglio è di usare di più la capacità di convincimento cercando di moltiplicare le occasioni di incontro. Le predizioni di lunedì in amore indicano che il vostro cuore sarà quasi certamente appagato in quanto riceverete tutto l'affetto di cui avrete bisogno nel periodo. Ovviamente il meglio arriverà dalla persona che amate: le stelle saranno dalla vostra parte e, forse, troverete anche qualcosa da fare insieme, certamente capace di far battere il cuore a mille!

In merito a chi è single invece, le previsioni del giorno invitano a passare all'azione: sicuramente riuscirete a conquistare il cuore della persona che sapete, in primis con la vostra originalità e poi senz'altro con l'aiuto della Luna, nel frangente in trigono ai vostri Plutone e Saturno. Per molti potrebbe essere l'inizio di una bella (nuova) storia d'amore! Nel lavoro, in qualsiasi attività sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili. Riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive.

Acquario: ★★. Giornata in linea di massima "sottotono", quindi con probabili sfumature grigio-scuro, tanto per dire che il periodo in determinati frangenti potrebbe anche risultare molto impegnativo da mandare giù.

Avete bisogno di riposo e tranquillità e dovreste capirlo da soli quando fermarvi e non dare retta a nessuno. Riservatevi uno spazio di riflessione, ma solo dopo aver lottato per ricavare qualcosa di buono da questo lunedì. In campo sentimentale dovrete armarvi di pazienza per contrastare eventuali "bizze" da parte del partner: senz'altro cercherà di litigare ma voi dimostratevi sereni e pacati, altrimenti potrebbero nascere delle vere e proprie schermaglie senza fine. Single, non sarà una giornata molto tranquilla nemmeno per voi: sarete in fase di riflessione e avrete bisogno di capire cosa vuole il vostro cuore.

Sappiate che aver pazienza alla fine potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente. Nel lavoro invece, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Pesci: ★★★. Giornata decisamente poco positiva nel complesso. Diciamo che a tratti vi sentirete un po' irritati con l'umore sicuramente più avvezzo allo scontro che al sano confronto verbale. Venere in avvicinamento alla vostra "casa 8" vi sprona a fare attenzione oltre che ai sentimenti, soprattutto al denaro e alle sicurezze materiali in generale.

Secondo l'oroscopo del giorno 6 gennaio, riguardo l'amore, gli astri annunciano in più di qualche rapporto sentimentale lievi problemi: dunque, come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Se single invece, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri allora fatelo per voi stessi, ok? Regalatevi un momento di felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili: quello che vi sembra certo in questo periodo, magari più in là potrebbe non esserlo più.

Nel lavoro, state certamente osservando una fase di trasformazione generale. Potrebbero arrivare buone opportunità ma anche notizie poco rassicuranti: la verità soprattutto entro metà/fine mese.