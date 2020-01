Un nuovo anno ha finalmente spalancato le proprie porte, infondendo una nuova carica di energia a molti. Secondo l'Oroscopo della settimana che intercorre tra lunedì 6 e domenica 12 gennaio, si preannuncia un periodo ottimale in amore per coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete. Chi, invece, si ritrova sotto all'influenza del Leone si troverà ad affrontare un periodo di continui cambiamenti, contrariamente a quanto accade per la Vergine che troverà un equilibrio alquanto stabile. Le energie non mancheranno di certo per i nati sotto ai Pesci, sempre pronti e carichi per affrontare ciò che si poserà sul proprio cammino.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto a questo segno si ritroveranno ad affrontare un periodo alquanto fortunato in amore. Chi vive una relazione stabile potrà finalmente sentirsi pronto per il grande passo, mentre chi non ha ancora trovato la persona giusta potrebbe imbattersi in essa con l'arrivo del prossimo weekend.

Toro - il segno del Toro, così come altri, affronterà un periodo di cosiddetta transizione, dove gli animi si preparano ad accogliere importanti novità.

La fortuna sembra essere nell'aria e consiglia di non farsi sfuggire le occasioni che si presenteranno.

Gemelli - secondo l'oroscopo, le giornate in arrivo saranno tra le più cariche e positive. Le energie non mancheranno minimamente e la produttività in ambito lavorativo aumenterà a vista d'occhio. Se ci si è cimentati in un progetto importante, una risposta positiva potrebbe finalmente arrivare.

Cancro - il segno sarà molto ottimista in questi primi giorni del nuovo anno. Sensuale come non mai, il Cancro sarà in grado di ottenere ciò che vuole senza troppi problemi. La vita di coppia va a gonfie vele.

Leone - la settimana che sta per arrivare servirà per preparare questo segno all'arrivo di novità importanti. In questo periodo sarà possibile riscoprire l'affetto dei propri familiari e ciò che un nucleo familiare unito è in grado di fare.

Vergine - un inizio anno con i botti. Le soddisfazioni non mancheranno di certo e permetteranno ai nati sotto a questo segno di raggiungere quell'equilibrio interiore tanto ricercato. Chi si dedica alla meditazione potrà, inoltre, cogliere i frutti del proprio lavoro.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana non sembra iniziare nel migliore dei modi, con una salita difficile da percorrere e che, tuttavia, porterà al raggiungimento di qualche risultato. Nulla di negativo in amore, dove la sensualità e i sentimenti saranno in grado di rendere la vostra storia favolosa.

Scorpione - si tratta di un periodo non proprio fortunato per lo Scorpione. In amore ci si imbatterà in qualche piccolo litigio fastidioso, ma che non rovinerà in alcun modo il rapporto di coppia. Molti saranno pronti a lasciarsi andare in serate alquanto piccanti.

Sagittario - la fortuna sembra essersi voltata finalmente in direzione di questo segno. Il sorriso e l'allegria che il Sagittario è in grado di mostrare riuscirà a contagiare le persone che gli stanno intorno, abbattendo non solo le barriere ma anche i pregiudizi di ognuno.

Capricorno - un oroscopo migliore non lo si poteva immaginare. I nati sotto al segno del Capricorno si ritroveranno ad affrontare un periodo pieno di fortuna. Si riuscirà ad ottenere ciò che si desidera, sia in ambito lavorativo che in amore.

Acquario - gli astri sembrano essersi ricordati dell'Acquario. Un periodo in cui ci si sentirà coccolati e protetti da ogni cosa, ma comunque pronti a mettersi in gioco.

Qualche nota di trasgressività potrebbe accendere alcune sere altrimenti troppo monotone.

Pesci - certamente carichi e pronti ad affrontare le giornate con il sorriso sulle labbra. La grinta non abbandonerà di certo questo segno e gli permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Attenzione a non esagerare troppo con i tentativi: le energie non sono infinite.