Le previsioni astrologiche del 5 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. La Vergine vuole polemizzare per forza, mentre il Sagittario renderà felice il partner.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non esitate a confrontarvi con il partner, ci sono alcune incomprensioni da affrontare senza attendere troppo. Sarete in grado di risolverle solo se vi sta a cuore il rapporto nel suo complesso.

Toro: un discorso che non avete mai avuto modo di concludere tornerà a galla. Siate pronti a metterlo in un cassetto, ma non fate mancare la vostra determinazione e la sincerità che vi appartiene.

Gemelli: siate sempre vigili, non affrontate le difficoltà senza aver prima stabilito come ritenete sia giusto muovervi. A volte le relazioni nascono e finiscono senza bisogno di grandi 'perché'.

Cancro: dimostrate alla vostra dolce metà il legame che vi stringe a lei. Molte volte date per scontate alcune cose, non sempre le vostre sensazioni equivalgono a quelle del partner.

Leone: cercate di non nascondere le vostre emozioni e soprattutto non reprimete quelle degli altri. Il partner ce la sta mettendo tutta, dimostrate di amarla non solo con le parole.

Vergine: l'atmosfera delle feste non rende facili litigi e polemiche. Ma voi cercate in tutti modi di ribaltare questo dato di fatto. Almeno in alcuni momenti siate malleabili e non polemizzate senza motivo.

Bilancia: potrebbe emergere qualche difficoltà, ma niente di particolarmente grave. Andate oltre e tutto tornerà come prima, il partner attende un vostro segnale per emozionarsi insieme a voi.

Scorpione: buon momento per le relazioni di coppia, sappiate sfruttarlo al meglio e non ci saranno limiti invalicabili. Potrebbe anche essere il giorno giusto per ricevere qualche dichiarazione inaspettata.

Sagittario: la vostra dolce metà sta veramente bene in vostra compagnia, serenità e tranquillità sono le vostre armi attuali.

In serata dimostrate di avere anche sufficiente brio e passione.

Capricorno: traete vantaggio da tutte le situazioni che vi troverete ad affrontare. Anche alcune cose negative nel presente, potrebbero risultare importanti per il futuro. Imparate a gestire ciò che vi accade.

Acquario: il periodo è quello propizio, se aspiravate a sposarvi arriverà la risposta giusta. Coloro che già vivono una relazione matrimoniale potrebbero, a breve, attendere il frutto del loro amore.

Pesci: il partener vi dimostrerà tutto il suo amore. Sarete orgogliosi di queste attenzioni particolari, la sera potreste riservarle una splendida sorpresa. Non deludete le sue aapettative.