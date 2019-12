Il Capricorno nel 2020 dovrà cercare di vedere con più ottimismo le situazioni che gli si presenteranno. Occorrerà dare molta più importanza al 'bicchiere mezzo pieno', piuttosto che a quello 'mezzo vuoto'. La vita va vissuta in maniera allegra e spensierata, non vanno ricercati sistematicamente punti di debolezza o criticità. L'anno sarà buono, bisognerà solo cercare di non renderlo negativo da soli. Coloro che sono in coppia dovranno stare attenti a non dare per scontati i sentimenti, il rapporto potrebbe diventare monotono.

Nel lavoro bisognerà tirare fuori la personalità necessaria per ottenere ciò che spetta.

Di seguito andiamo ad analizzare, nel dettaglio, gli accadimenti amorosi e professionali del segno in questione.

Capricorno: amore e sentimenti

I nati sotto il segno del Capricorno che hanno già una relazione dovranno essere bravi ad alimentarla quotidianamente. Il rischio è quello di rimanere incagliati in una inevitabile monotonia di coppia. In alcuni casi si creerà una distanza che potrebbe portare ad una rottura.

E' necessario, quindi, rivitalizzare il rapporto, sorprendere il partner e organizzare situazioni di volta in volta diverse.

Per quanto riguarda i single, l'andamento dell'anno risulterà essere non determinante per il cambiamento del proprio status. La voglia irrefrenabile di trovare la dolce metà, se verrà declinata in maniera ossessiva potrebbe rivelarsi controproducente. Bisognerà attendere l'occasione giusta, non è detto che arrivi o si concretizzi durante l'anno.

L'aspetto lavorativo e professionale

Il 2020 sarà un anno positivo sotto l'aspetto lavorativo per i nati sotto il segno del Capricorno, a patto che tirino fuori le unghie e lottino per ciò che meritano. Si correranno dei rischi, ma questi saranno ampiamente ricompensati. Non bisognerà aver timore nel far valere le proprie idee e nel portarle avanti fino alla fine.

Coloro che cercano un lavoro non dovranno isolarsi, in quanto l'aiuto degli altri risulterà essere determinante per raggiungere l'obiettivo. Gli astri metteranno a disposizione il loro influsso, toccherà ad ogni singolo individuo attrezzarsi per arrivare bene a destinazione.

Gli studenti passeranno un anno molto particolare, non sempre riusciranno ad essere coerenti con la loro idea iniziale. Ci sarà la voglia, in molti casi, di cambiare indirizzo formativo in quanto insoddisfatti di quello che si sta portando avanti. Per questo lo studio potrebbe risentirne e le valutazioni potrebbero non risultare all'altezza delle proprie capacità. Bisognerà riflettere attentamente e non lasciarsi prendere dalle negatività del momento.