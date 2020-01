Le predizioni astrali del 16 gennaio ci informano sull'andamento dell'amore di coppia. Sono stati presi in esame i 12 segni zodiacali. Cancro si aggrapperà all'aiuto della persona amata, Acquario lamenterà attenzioni.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete a che fare con una situazione a dir poco delicata. Ci saranno alcuni atteggiamenti del partner che vi faranno molto riflettere. Potreste essere anche costretti a mandare all'aria il vostro rapporto. Rifletteteci bene ma non arretrate nelle vostre posizioni.

Toro: una vena polemica attraverserà la vostra giornata sentimentale. La dolce metà ribatterà colpo su colpo ai vostri attacchi, sicuramente non ne uscirà fuori niente di buono. Non alimentate le discussioni e, in alcune occasioni, ritiratevi di buon grado.

Gemelli: giornata non agevole, sarete volenterosi e vorrete risolvere alcune problematiche di coppia, non sarà facile il raggiungimento del vostro scopo. La situazione si è fatta talmente critica che la sola buona volontà potrebbe non bastare.

Cancro: il partner vi sarà d'aiuto, sarà per voi una stampella dove aggrapparvi in alcuni momenti complicati. Fidatevi del vostro istinto e cercate di venir fuori da un contesto non certo agevole. L'amore aiuterà a risolvere alcune difficoltà.

Leone: non vi trovate più a vostro agio con la persona amata. Sarà il caso di affrontare serenamente il problema e prendere alcune decisioni. Cercate di capire bene le motivazioni del distacco sentimentale e agite di riflesso.

Vergine: gli intenti della giornata sono lodevoli, vorrete fare dei progetti con il vostro partner. Rendete concrete alcune situazioni che da tempo avete in mente. Evadere farà bene a entrambi e renderà ancora più solido il rapporto.

Bilancia: nessun accadimento degno di nota, scivolerà tutto abbastanza liscio. Non abbiate fretta di organizzare situazioni che possano interrompere questa tranquillità, una giornata all'insegna del relax di coppia ci sta tutto.

Scorpione: sarete sufficientemente aperti per avviare una discussione importante. Il partner é da un po' di tempo che vi chiede alcuni chiarimenti, affrontate il tutto e cercate di essere più chiari possibile.

Sagittario: saranno diverse le problematiche che si potrebbero scatenare all'interno della coppia, cercate solamente di non mettere 'benzina sul fuoco'. Oggi non sarà la giornata adatta per sfidare il destino.

Capricorno: tanta voglia di cambiamento, valuterete se la decisione che avete in mente sia quella più adatta alle vostre esigenze. E' un po' di tempo che il partner si é rassegnato all'idea di perdervi. Sta a voi confermare questa sensazione o alimentare un sentimento ormai spento.

Acquario: il partner non vi sta dando più quegli stimoli che voi chiedete. Soprattutto da un punto di vista intimo vi sentirete trascurati e assolutamente insoddisfatti.

Rendete tutto pubblico e non fate troppi giri di parole.

Pesci: la giornata di coppia sarà davvero positiva, avrete la possibilità di mettere in pratica cose che da molto tempo non facevate. Scatenatevi nella passione e non lasciate nulla di intentato.