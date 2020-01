L'Oroscopo di domani, giovedì 9 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà nel suo naturale domicilio, ovvero il Cancro. Ciò comporta una maggiore sensibilità agli eventi esterni. In questa giornata ci si sentirà empatici, più focalizzati su un obiettivo e abbastanza romantici. I nativi del Capricorno dovranno fare i conti con delle crisi, mentre i Gemelli saranno sottotono. Tuttavia, in questo giovedì emergeranno anche delle buone novità, specie per i segni d'acqua. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 9 gennaio

Capricorno - 12° posto - Avrete a che fare con 48 ore di tensione per colpa della Luna in Cancro. In questa fase sarà necessario fare meno cose possibili ed evitare scontri. Sarete nervosi e irritati, rischierete di prendervela con un familiare finendo per pronunciare delle parole scortesi. Lo stress, inoltre, vi porterà ad avere delle piccole crisi. La cosa migliore da fare in queste giornate "no" è staccare la spina, delegare e parlare il meno possibile. In serata avrete modo di placare i vostri nervi dedicandovi alle attività più rilassanti come guardare un programma in tv oppure leggere.

Gemelli - 11° posto - Giornata decisamente "no" e sottotono, purtroppo dovrete fare i conti con l'uscita della Luna dal segno. Cercherete di portare al termine un determinato incarico, ma dovrete fare i conti con delle storture. Se nei giorni precedenti vi siete portati avanti con un lavoro o una commissione, allora potrete staccare la spina oppure fare meno del solito. Bisognerà cercare di ridurre i danni. Muovetevi il meno possibile. Un miglioramento si vedrà solamente tra venerdì e domenica, giornate in cui si verificheranno dei movimenti particolari. In giornata sforzatevi e tenete duro, in fondo i giorni negativi capitano a tutti prima o poi.

Toro - 10° in classifica - Per l'amore questo è un mese abbastanza delicato. Forse avete un po' di dubbi o magari da tempo c'è qualche ostacolo da sormontare.

Tutto ciò vi farà perdere il controllo, ma si tratta solamente di un temporaneo calo. Essendo nel bel mezzo di un periodo stressante e faticoso, corpo e mente risulteranno fiacchi. Cercate di non aprire argomenti spinosi, o almeno evitate di farlo in una giornata come questa in cui sarete più irascibili del solito. Se proprio non si potrà fare a meno di discutere, allora sarà meglio usare un tono pacato e cercare di trovare un punto d'incontro.

Acquario - 9° in classifica - Ultimamente non state dormendo granché bene a causa dei numerosi pensieri che si affacciano nella vostra mente quando siete sotto le coperte. Sarà un giovedì con una partenza lenta, qualcuno rischierà di non sentire la sveglia facendo addirittura più tardi del solito. Per ovviare a questo problema dovrete necessariamente apportare delle modifiche all'interno di alcune abitudini.

Magari state consumando più caffeina, ma anche il freddo e l'alimentazione sregolata scombussolano la giornata. Non mandate all'aria tutti i progressi fatti sinora, tenete duro. In questa giornata arriverà qualcosa che attendevate da tempo, inoltre sarà possibile esigere una risposta.

Vergine - 8° in classifica - Questa prima parte della settimana è stata un pochino dura, poiché probabilmente ci sono state delle chiusure, delle riflessioni o forse dei ritardi. A partire da questo giovedì sarà possibile ottenere qualcosa in più. Nel quotidiano non mancano dei disagi, ma al più presto tutto si risolverà.

Presto, inoltre, arriveranno delle buone notizie per coloro che da tempo desiderano un cambiamento, magari di lavoro o di casa. Preparatevi a trascorrere delle ore intense in amore, le coppie di vecchia data si ritroveranno a sistemare una certa questione rimasta in stand by per molto tempo.

Leone - 7° posto - Dopo un mercoledì estenuante, in questa giornata avrete modo di recuperare un po' di forze, ma tenetevi alla larga dalle discussioni. Non date agli altri la colpa dei vostri insuccessi o di eventuali intoppi, anche in amore dovrete essere più "morbidi". Rispetto a qualche mese fa state uscendo il meno possibile, in quanto odiate il freddo e in giro ci sono meno persone del solito.

Sfruttate queste giornate per riflettere sulla vostra vita, presto dovrete spazzare via tutte le cose che non funzionano. Coloro che si lamentano del tempo scarso da dedicare alle proprie faccende personali, dovrebbero incominciare a svegliarsi prima al mattino. Con un po' di buona volontà si raggiungono elevati traguardi.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° posto - Dopo un mercoledì stancante, finalmente sarà possibile svoltare. A partire da questa giornata tornerà la calma, seppur lentamente. Questo non significa che le preoccupazioni e le difficoltà spariranno magicamente. Rispetto ai giorni passati sarete più quieti e lucidi ed è per questo che riuscirete a sistemare determinate questioni.

Il corpo necessita di un adeguato riposo, ultimamente vi siete caricati di troppe responsabilità o incombenze. Probabilmente in casa ci saranno delle sistemazioni da effettuare, ma rimandare servirà solamente ad aumentare lo stress.

Sagittario - 5° posto - Le previsioni astrologiche dicono che le prossime 48 ore saranno ricche di entusiasmo. Ritroverete la carica e la voglia di fare che negli ultimi mesi vi sono mancati. Viaggerete a mille, la vostra creatività sarà brillante e nel lavoro o nello studio otterrete dei risultati sostanziosi. Tenete bene a mente il vostro obiettivo e cercate di non perderlo mai di vista, altrimenti finirete per mandare in fumo tutti i progressi fatti finora.

Per quanto riguarda l'amore, qualcosa incomincerà a muoversi.

Bilancia - 4° in classifica - Passata la tempesta dei giorni scorsi, piano piano state cominciando a darvi da fare. Nel lavoro vi sono stati affidati dei nuovi incarichi oppure in casa avete combattuto con una serie d'imprevisti che vi hanno sfiancato. Da mercoledì siete in ripresa, ma man mano che si avvicina il weekend le cose miglioreranno ancora di più. Quindi in questo giovedì aspettatevi delle buone notizie o dei piccoli successi. I single nutrono un sentimento d'amore per un collega o un compagno di scuola, in tal caso aspettate a farvi avanti perché potrebbe trattarsi di una cotta passeggera.

Le coppie avranno modo di riavvicinarsi in serata: cercate di non rovinare il momento.

Scorpione - 3° posto - Sarà una giornata in cui in casa si respirerà un'aria diversa dal solito, senz'altro migliore. Al mattino sarete carichi di energia, anche se qualcuno si dovrà alzare piuttosto presto. Sapete piuttosto bene che per mandare avanti la famiglia bisogna fare dei sacrifici. Al giorno d'oggi ci sono più uscite che entrate e questo tende a sconfortarvi, per fortuna potete appoggiarvi su qualcuno. Comunque sia, chi lavora da molti anni si ritroverà a pensare ai giorni della pensione e progetterà cosa fare.

Chi invece da poco ha mosso i primi passi nel mondo lavorativo, si ritroverà a nutrire mille sogni e ambizioni. In giornata non si escludono delle uscite e la possibilità d'incontrare un ammiratore segreto.

Cancro - 2° posto - L’Oroscopo del 9 gennaio dice che questa e quella del giorno seguente saranno le migliori giornate della settimana. La Luna sarà nel vostro segno e risolverà eventuali casini. Ne sono accadute di cotte e crude nelle scorse settimane, avete avuto un bel po' di trambusto da combattere, ma da questo giovedì tutto risulterà più quieto e sereno. Sarete concentrati sul lavoro o nello studio, specialmente se sognate di arrivare in alto.

Chi è in pensione, oppure si occupa della casa, dovrà rimettere delle cose a posto, ma non saranno fatti dei grossi sforzi. Da sempre soffrite di ansia e non amate molto stare in pubblico. Per voi gli amici sono meglio pochi, ma buoni. Amore, famiglia e salute sono le tre cose che più vi stanno a cuore e in questa giornata vi scalderanno l'animo.

Pesci - 1° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà tornare a sorridere e a calmarvi. Nei giorni scorsi avete fatto i conti con una certa irrequietezza, che vi ha reso scorbutici verso gli altri. Quindi se c'è stata una lite, in giornata sarà possibile tentare una rappacificazione.

Nella vita è importante saper chiedere scusa in quanto denota una grande maturità. Per alcuni nativi dei Pesci, in questa giornata arriveranno dei soldini, questo vale soprattutto per chi lavora in proprio. I cuori solitari potrebbero ricevere un appuntamento interessante. Qualcuno, da un po' di tempo, sta valutando l'idea di cambiare look e presto ciò sarà possibile.