Le previsioni astrologiche del 6 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. Il Capricorno potrebbe aver trovato l'amore, mentre il Toro non vuole ancora accasarsi .

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete voglia di cercare nuove amicizie e nuove opportunità sentimentali, a volte sarete frenati da qualcosa che ancora non riuscite bene a decifrare.

Toro: continuerete a pensare al singolare e non al plurale, in questo momento preferite la vita da single piuttosto che costruire qualcosa di solido.

Gemelli: una persona in particolare si renderà particolarmente interessante ai vostri occhi. Dovrete pensare bene a come reagire a questa novità inaspettata, cercate soprattutto di capire se 'il gioco vale la candela'.

Cancro: il romanticismo la farà da padrone, non tutte le persone con cui entrerete in contatto apprezzeranno particolarmente. Non disperate e perseguite il vostro obiettivo.

Leone: giornata molto movimentata, tanti gli accadimenti che potrebbero interrompere il vostro status. Spetterà a voi farvi trascinare dall'impeto della passione o ringraziare e andare oltre.

Vergine: non siete convinti di ciò che realmente volete, la poca chiarezza e la ondivaga serenità interiore, in questo momento non vi consentono di essere lucidi per decidere.

Bilancia: gli amici saranno un elemento determinante per farvi uscire dal guscio e ampliare le vostre conoscenze. Inizialmente sarete ritrosi ma poi vi calerete perfettamente nella parte.

Scorpione: le emozioni sono inevitabilmente il vostro 'pane quotidiano', non sempre, però, quello in cui vi imbattete riesce a soddisfare le vostre esigenze. Agite secondo l'istinto che vi caratterizza.

Sagittario: non cercate di effettuare voli pindarici, quello che volete potrebbe stare a pochi passi da voi. Siate concreti e evitate di tenere 'un piede in due staffe'. Le stelle sono dalla vostra parte, non voltatevi dall'altra parte.

Capricorno: quello che desiderate potrebbe realizzarsi, la sete di desiderio potrebbe essere placata. All'orizzonte inizia a intravedersi qualcosa che potrebbe sfociare in un amore.

Acquario: non abbiate troppa fretta di intraprendere una nuova strada sentimentale. Meditate per bene e analizzate i pro e i contro della vostra ipotetica decisione. La cosa più importante è che la scelta vi faccia stare sereni con voi stessi.

Pesci: la voglia di innamorarvi è tanta, non accontentatevi, però, di quello che vi capita. Meglio stare ancora un po' soli piuttosto che rischiare di non essere completamente felici.