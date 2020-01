Si avvicina un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del 9 gennaio è pronto a tenervi aggiornati sulla vostra situazione astrologica. Per i nativi dell'Ariete sarà una giornata davvero romantica. Per i nati sotto il segno del Sagittario, invece, saranno 24 ore all'insegna della polemica. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni su amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata buona per l'amore.

Provare dei sentimenti è sempre una sensazione eccitante e voi siete anche capaci di essere romantici fino all'estremo. In questa giornata non potrete essere da meno, dimostrando alla persona interessata quanto siete coinvolti. In campo lavorativo se non vi sentite ancora pronti ad affrontare uno scoglio non dovrete necessariamente farlo. È un buon momento per stringere una collaborazione interessante.

Toro – Se volete vivere un’avventura non dovrete farvi problemi di ordine morale, poiché tenersi tutto dentro non è una cosa buona né per voi né per le persone che vi sono vicino e che credono in voi.

Infatti, essere onesti è il primo passo per evitare problemi nella vita di coppia. In questa giornata potreste avere delle difficoltà a orientarvi nel vostro lavoro a causa delle questioni in sospeso, che potrebbero evolversi improvvisamente e lasciarvi senza un appiglio.

Gemelli – Il lavoro non sarà nei vostri pensieri. Siete appena usciti dal periodo natalizio e farete ancora fatica ad abituarvi al solito tran-tran. Avrete ancora un po’ di tempo per riprendervi, anche se molti di voi non potranno fare a meno di pensare alla persona amata. I più tristi saranno i single i quali raramente riusciranno a provare qualcosa di sincero per un’altra persona. Non fatevene una colpa, è un periodo poco adatto per intraprendere una relazione.

Previsioni di giovedì 9 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se nella coppia nasceranno delle incomprensioni dovrete cercare di risolverle nel minor tempo possibile, attraverso la comunicazione e la comprensione.

Cercate di superare le piccole questioni irrilevanti legate alla quotidianità, date risalto ai problemi del partner e tentate di uscire dai vostri rigidi schemi. Le questioni economiche potrebbero pesare sulla vostra salute.

Leone – Anche se siete persone previdenti, alcuni affari potrebbero prendere lo stesso una piega diversa e non a causa vostra ma per colpa di un socio che all'ultimo ritratterà tutto. A questo inconveniente non potrete trovare soluzioni. In questo periodo non dovrete sbizzarrirvi se non volete cambiare radicalmente la vostra vita. Le relazioni più stabili potrebbero saltare per un nonnulla e non sarebbe un bello sviluppo per voi che siete così testardi nel perseguire un obiettivo.

Vergine – In amore dovrete usare molta prudenza, in quanto gli animi potrebbero essere già abbastanza agitati.

Cercate di usare quell'astuzia che vi manca. Evitate di stuzzicare il partner con battute fuori luogo, che non sarebbe in grado di sopportare. A parte i dubbi e i piccoli progetti falliti, questa giornata sarà abbastanza positiva e non dovrete abbattervi davanti agli ostacoli.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata l’entusiasmo non vi mancherà. Se siete single non lasciatevi scappare l’occasione di mettervi in mostra e di esaltare le vostre qualità. Concentratevi molto su voi stessi e sulle nuove conoscenze. In campo lavorativo ci saranno numerosi intoppi e probabilmente dovrete soffrire un tantino per raggiungere i vostri traguardi.

Tuttavia, questo tipo di esperienza sarà fortificante per la vostra intelligenza.

Scorpione – In campo lavorativo, i rapporti con i colleghi saranno pacati e tranquilli e avrete la serenità giusta per apprendere e mettere a frutto gli insegnamenti che alcuni di loro vi hanno impartito. Saranno orgogliosi di voi proprio come un genitore lo è di suo figlio. In amore sarete un po' gelosi. Infatti, non riuscirete a togliervi dalla testa l’atteggiamento sfuggente della persona amata.

Sagittario – In questa giornata dovrete evitare di discutere animatamente con il partner, altrimenti rischierete di perderlo.

La vostra indole polemica potrebbe venir fuori e fare danni irreparabili. Per tale ragione dovrete essere cauti, poiché non c'è motivo di affrettarsi per concludere a tutti i costi un affare. Qualche vostro progetto avrà bisogno di essere analizzato fino in fondo.

L'oroscopo di giovedì 9 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La giornata di domani potrebbe essere favorevole per il lavoro. Non siate troppo critici nei confronti delle scelte altrui, se non riuscite bene a comprenderle ma pensate alle vostre e a come fare per non sbagliare di nuovo. In questa giornata cercate di essere più comprensivi e disponibili con il partner e con le persone che vi piacciono, altrimenti innescherete una guerra fredda.

Purtroppo, anche voi dovrete scendere a compromessi e rassegnarvi alla determinazione altrui.

Acquario – Dovrete evitare di fare spese folli e moderare le uscite superflue. Più semplice a dirsi che a farsi. L’ultima borsa di grido non ve la lascerete proprio sfuggire, anche se vi costerà molto. In amore, avrete bisogno di molta pazienza, soprattutto quando il partner darà in escandescenze per qualcosa che avete sbagliato. Potreste organizzare una bella cena a lume di candela e chiedere scusa.

Pesci – In questa giornata non potrete proprio lamentarvi per come andranno le cose in amore. Alcuni di voi concluderanno le relazioni che non vanno, mentre gli altri si daranno un ultimatum, sperando di poter tenere in piedi la relazione.

Forse l’approccio è un po' troppo meccanico, ma sicuramente sarà molto efficace. Qualche indecisione sul lavoro ma riuscirete a superarla senza il minimo bisogno di aiuto o di sostegno. Sarete presenti solo per chi vorrà vivere con voi una nuova ed entusiasmante avventura lavorativa.