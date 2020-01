Il nuovo anno 2020 è appena iniziato e il secondo giorno del mese di gennaio che sta per prendere il via.

In questa nuova giornata per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno ci saranno buone le notizie in arrivo dal settore lavorativo, mentre per i Pesci vi sarà la necessità di impegnarsi al massimo per ottenere ottimi risultati.

Approfondiamo ora le previsioni del 2 gennaio per tutti i segni.

Previsioni e oroscopo del 2 gennaio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: a causa di una fine 2019 non semplice da superare, in questa nuova giornata ci saranno maggiori tensioni da tenere sotto controllo e alcune situazioni da non sottovalutare.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale stelle che proteggono e aiutano a superare tutte le difficoltà a cui andrete incontro. Dal pomeriggio anche l'amore avrà una marcia in più.

Gemelli: in questo secondo giorno dell'anno non bisognerà chiudere le porte all'amore o essere diffidenti. Le stelle garantiscono una grande spinta ed una marcia in più.

Cancro: alcuni nati sotto questo segno sentono un grande peso sulle proprie spalle, c'è una certa agitazione che non vi permette di vivere tutto come vorreste.

A livello lavorativo giornata intensa.

Leone: dubbi lavorativi e situazioni da valutare con attenzione in questa seconda giornata di gennaio. In una storia sentimentale meglio non agitare troppo le acque, situazione difficile fino al 13 del mese.

Vergine: l'inizio di questo 2020 porta buone notizie, una maggiore stabilità emotiva che favorirà i rapporti sentimentali e lavorativi con tutti. Interessante la giornata che sta per partire.

Bilancia: con la Luna in opposizione non mancherà qualche momento di disagio o ritardi di carattere lavorativo. Nel pomeriggio partirà una maggiore fase di stanchezza fisica che non vi farà gestire tutte le attività come vorreste.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale alcune iniziative stanno partendo nel migliore dei modi. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano in tutte le attività della giornata.

Sagittario: i nuovi incontri sono favoriti, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche su quello sentimentale. Potreste ricevere una buona notizia che riguarda il campo del lavoro.

Capricorno: in questa nuova giornata arriva qualche buona notizia che riguarda il lavoro, ma anche le questioni economiche. Possibilità di recupero nei sentimenti.

Acquario: sarà difficile in queste ore rimanere calmi, sono tante le idee che avere in mente e che avete voglia di concretizzare. Venere nel segno aiuta l'amore.

Pesci: qualcuno sta vivendo alla giornata, l'importante è dare il massimo per ottenere quanto desiderato in questa prima parte dell'anno. Buone le notizie in arrivo, sono possibili incontri importanti.