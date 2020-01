Le previsioni astrologiche del 5 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che sono ancora senza anima gemella, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco. In questa giornata il Cancro potrebbe dare una svolta alla sua vita, mentre il Capricorno conoscerà una persona interessante.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: le possibilità di incontrare una persona interessante sono molto elevate, non vi è però la certezza che queste si concretizzino in qualcosa di importante.

La cosa fondamentale è mettersi in gioco, solo in questo modo si potrà capire realmente come andrà a finire.

Toro: non cercate di dimostrare cose che vanno oltre il vostro modo di fare. Siete interessanti e dimostratelo attraverso il vostro carattere, senza voler emulare stereotipi che appartengono ad altri.

Gemelli: la persona che avete deciso di conoscere potrebbe rivelarsi più apparenza che sostanza. Non abbiate fretta di raggiungere determinati obiettivi. L'amore non scappia, deve solo essere messo in condizioni di poter fare il suo percorso.

Serve pazienza.

Cancro: le festività le avete passate divertendovi e non cercando nulla di particolare. L'anno nuovo potrebbe portare qualcosa di più concreto. Dovete solo dimostrare di essere decisi nel voler intraprendere un determinato percorso sentimentale.

Leone: nessun traguardo é impossibile da raggiungere, avete tenacia a sufficienza per poter guardare avanti con ottimismo. Anche le persone che reputate essere difficili da raggiungere potrebbero cadere ai vostri piedi.

Vergine: avete voglia di sognare, niente è proibito e soprattutto non costa nulla. Progettate tranquillamente il vostro potenziale futuro, non è detto che non si riveli proprio come lo state immaginando.

Bilancia: ribellatevi all'idea di rimanere single, uscite con amici e amiche, confrontatevi e soprattutto conoscete gente nuova.

Allargate i vostri orizzonti, è quella la strada giusta per stravolgere il vostro attuale status.

Scorpione: il vostro fascino risulterà essere un'arma assolutamente vincente. Tra un'avventura e l'altra, cercate anche di intuire se una persona stimola la vostra mente, piuttosto che il vostro corpo.

Sagittario: il vostro appeal risulta essere molto buono, non abbiate paura e confrontatevi con le persone che ritenete possano essere per voi interessanti. A volte peccate di autostima e questo non risulta essere una cosa vantaggiosa.

Capricorno: giornata ottimale, potreste avere delle buone soddisfazioni. Una conoscenza fatta nei giorni scorsi potrebbe rivelarsi vincente. Dovete cercare di superare il traumatico inizio, appartenente ai single, e poi tutto filerà liscio.

Acquario: non è lontano il momento in cui metterete fine al vostro status di cuori solitari.

L'amore sta bussando alla vostra porta, è un enigma capire se aprirete o se chiuderete. Ognuno può fare la propria scelta.

Pesci: incontrate più persone possibili e cercate di capire se ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Se così non fosse non disperate, le opportunità non mancheranno.