L'Oroscopo del giorno 3 gennaio è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento della giornata. Pronti a togliere il velo al terzo giorno del 2020? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione, ci sentiamo in dovere di evidenziare alcune novità interessanti l'Astrologia del momento. Dato per scontato il sapere che la Luna sarà ancora presente nel settore dell'Ariete fino a sabato, Marte arriverà in Sagittario proprio durante venerdì.

Alla luce di quanto appena espresso la domanda è: chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà godere dei transiti astrali suddetti? Ebbene, a risultare vincenti, sia in amore che nel lavoro, saranno senz'altro gli amici aventi nel proprio tema natale il simbolo del Sagittario e quello dell'Acquario. Molto meno sopportabile la giornata in analisi per gli amici appartenenti ai Pesci. Secondo le previsioni di venerdì 3 gennaio, il segno di Aria in questione avrà a che fare con un periodo indicato dall'Astrologia con il segno del "sottotono".

Andiamo a scoprire maggiori dettagli ed eventuali consigli analizzando la scaletta quotidiana e le predizioni zodiacali a seguire.

Classifica stelline 3 gennaio

Un nuovo venerdì bussa già alle porte del tran-tran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla solita routine del periodo. Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? A dare risposte quanto più possibili esaustive, come da prassi, sarà la nostra classifica stelline interessante il giorno 3 gennaio. Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo il Sagittario (top del giorno) seguito a passo breve dall'Acquario (cinque stelle). La parte centrale della classifica, invece, quella per intenderci indicante i periodi di routine, è rappresentata da Bilancia, Scorpione e Capricorno (quattro stelle).

A chiudere il gruppo, purtroppo, gli amici nativi dei Pesci (tre stelle). Il responso dettagliato a seguire:

Top del giorno : Sagittario - Marte nel segno ;

: Sagittario - ; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Nessuno.

Oroscopo venerdì 3 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Venerdì discreto successo in campo interpersonale garantito a molti di nativi della Bilancia. Diciamo che la maggior parte dei nativi sarà abbastanza attrezzata in questo periodo, forse anche per puntare al successo e/o al soddisfacimento di certe ambizioni. La Luna, ancora nel segno ed in positivo sestile a Venere, spianerà la strada anche se in modo parziale aiutandovi nelle situazioni più impegnative. In amore, momenti di recupero per quelle coppie che risentono un po' di più del logorio del tempo.

Dare ascolto al consiglio di una persona amica sarà la cosa giusta da fare per molti di voi Bilancia: è un invito disinteressato dettato dall'affetto nei vostri confronti. Intanto, un chiarimento renderà più sereno i rapporti di qualsiasi genere. Single, emozioni importanti in arrivo per chi non ama perdere tempo in convenevoli: sarà possibile evitare corteggiamenti o cose simili. Chi è solo da un po’ di tempo a questa parte potrà guardarsi di nuovo intorno per valutare la possibilità di intrecciare una nuova relazione. Le previsioni del giorno, nel lavoro, indicano un cielo capace di sostenere egregiamente.

Eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi: evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori.

Scorpione: ★★★★. La giornata del 3 gennaio non si prospetta troppo euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. La voglia di divertimento supererà quella di impegnarvi, ma con l'ottimismo potrete conciliare le due cose senza sforzo. In amore, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. Le stelle di venerdì prevedono, infatti, lieve turbolenze soprattutto in ambito di coppia.

Non siate impulsivi e non abbiate fretta perché potrebbero maturare eventi che avranno l’incarico di mettere a dura prova la vostra pazienza. Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che da sempre vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potreste persino fare incontri interessanti o nuove amicizie. Nel lavoro, valutate bene una proposta inerente a un cambio di mansioni o di sede operativa: se vi verrà fatta, prendete tempo e non decidete subito.

Sagittario: ’top del giorno’. In arrivo un venerdì senz'altro favoloso. La giornata di fine settimana sarà stupenda soprattutto perché supportata alla grande da un promettente Marte in Sagittario, già presente nel comparto proprio questo 3 gennaio dalle ore 09:38 del mattino.

In amore, si prevede una giornata più che ottima, principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Il cielo del periodo vi permetterà di esprimervi al meglio sia con le parole che con i gesti. Ma quello su cui darete il massimo resterà sempre e solo il buon dialogo con la persona amata. Single, potrete godere di una giornata esuberante questo è vero, però ricordiamo a tutti che certi momenti non durano in eterno. In molti casi la giornata sarà davvero idonea per recuperare quasi tutte le incombenze che avevate trascurato ultimamente. Nel lavoro, la giornata vi offrirà qualche piccola opportunità di successo.

Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

Astrologia del giorno 3 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Una giornata discretamente positiva per voi Capricorno, non c'è che dire. Pertanto, quattro buone stelle servite dall'Astrologia su un piatto d'argento. In generale, la vostra tenerezza e la natura romantica che avete dentro saranno guidati direttamente dalle stelle con ovvi vantaggi per voi nativi. Il vostro rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che vi dà attualmente (di questo ne siamo più che convinti anche noi), ma questo non vi basta.

In tanti vorreste che tutti i giorni siano all'insegna del buon dialogo e dell'intimità, magari ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta adesione ai vostri progetti: come darvi torto. Single, ci potrebbero essere novità: un'amicizia è pronta a dominare la scena. Se poi vorrete trasformarla in amore, nessun ostacolo. Per qualcuno in attesa di risposte, probabilmente entro la fine della giornata saprà finalmente se gioire o piangere. Nel lavoro, saranno buoni gli spunti creativi e l'ambizione che metterete in campo. In molti casi, volontà e impegno garantiranno sicuramente dei risultati concreti.

Acquario: ★★★★★. Giornata di fine settimana valutata come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. In generale, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici. In campo sentimentale, avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. In molte situazioni non mancheranno novità interessanti e qualche bel momento indimenticabile a rendere il momento davvero indimenticabile.

Single, sfruttate le attuali amicizie per fare nuovi incontri, magari potrebbero essere speciali e chissà forse sarete anche fortunati. Chi è in cerca dell'anima gemella avrà l'occasione di scovarla ma non è detto che riesca a conquistarla: dipenderà in gran parte da voi. Nel lavoro, invece, sarete di fronte a una serie fortunata di eventi. Se saprete muovervi con abilità, riuscirete a mettere a segno una quantità di successi irripetibili, che non mancheranno di gratificarvi nel vostro operato.

Pesci: ★★★. Periodo preventivato sottotono dalle stelle? Diciamo di sì, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei fuori onda abbastanza spiacevoli.

Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure, tanto prima o poi passa. In qualche caso non sarà affatto un buon momento per fare piani o mettere in ballo nuovi progetti, pertanto meglio rimandare il tutto a tempi migliori. Secondo l'oroscopo del giorno 3 gennaio, riguardo l'amore, invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo rapporti già in crisi. Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio: occhio "alle penne". In coppia potrebbero esserci contenziosi in merito ad una scelta da fare: che ne direste (per una volta) di assecondare il parere del partner?

Se single invece, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrate disponibili allo scambio con gli altri, cercate quindi di ammorbidirvi, ok? Nel lavoro, non lasciatevi scoraggiare dalla forte personalità di alcune persone. Anche voi avete i vostri punti di forza, basterà saperli usare nei luoghi e nei momenti più opportuni.