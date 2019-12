Il 2020 è alle porte. Come andrà il primo mese dell'anno per i segni nati sotto il segno del Toro? Scopriamo, come inizierà il nuovo anno per il secondo segno zodiacale, leggendo le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Di seguito anche accorgimenti per saper affrontare le situazioni che avverranno nel corso del mese di gennaio 2020.

Astrologia gennaio 2020: la salute del segno

Con l'inizio del periodo sarà possibile risolvere delle problematiche riguardanti il campo della salute, le cure faranno effetto, vi sentirete anche più sereni e ne gioverà il lato psicofisico.

Potrebbero esserci delle novità, importanti per la vostra persona, qualcuno potrebbe anche decidere di cambiare look. Nel mese di gennaio, il segno del Toro sarà il protagonista, desidererete mettervi in mostra per far vedere ciò che sapete fare. Potreste avvertire del nervosismo nell'ultima settimana del mese, in particolare nel weekend. A febbraio proseguirà il momento di recupero a livello energetico, sentite l'esigenza di stare bene. In campo sentimentale con Giove dalla vostra parte insieme a Saturno, sentirete la necessità di dare concretezza alle situazioni con cui avete a che fare.

Ci saranno dei momenti di crescita sentimentale in questo mese di gennaio. Per quel che riguarda il settore professionale, ci saranno delle importanti conferme, che desiderate da tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno del Toro, ecco le stelle per quel che riguarda i sentimenti ed il lato professionale nel periodo di gennaio.

Oroscopo gennaio: amore e lavoro per il Toro

Come anticipato, vi sentirete più forti in campo sentimentale, le coppie che stanno insieme da molto tempo potranno rafforzare il loro rapporto, superare crisi appartenenti al passato. Chi ha vissuto invece un separazione di recente, sentirà di poter andare avanti. Qualcuno entro la metà del mese, potrà iniziare anche una relazione. Nel mese di febbraio vivrete dei bei momenti emozionanti, il cielo sarà dalla vostra parte è il periodo migliore per iniziare delle nuove relazioni.

In campo lavorativo non mancherà la carica per il segno, molti pianeti dalla vostra parte garantiscono una condizione che potrà essere sfruttata a vostro vantaggio. Otterrete soddisfazioni in questo inizio anno ed in generale il 2020 sarà per voi favorevole professionalmente. Giornate migliori, soprattutto per fare delle richieste sono quelle di metà mese. Anche a livello professionale sentirete di vivere un momento di crescita e chi ha firmato degli accordi di vedrà confermati. Anche il prossimo mese sarà caratterizzato da giornate importante, che dovrete saper sfruttare.