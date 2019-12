Arriva una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi nel dettaglio come inizia l'anno e come andrà il periodo compreso tra lunedì 30 dicembre e domenica 5 gennaio 2020.

Astri e stelle di inizio anno

Ariete: in campo professionale potrete sfruttare questo periodo per riflettere al meglio, riuscirete a progettare le cose con calma dopo le feste. In particolare con l'inizio del weekend vi sentirete fuori forma. In campo sentimentale siete in cerca di qualcuno da amare, potreste vivere delle buone emozioni.

Non è semplice però comprendere quale direzione prendere.

Toro: nel lavoro, in questo periodo otterrete un buon successo. Siate ottimisti e riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. In amore, con Venere favorevole non mancheranno delle belle sorprese.

Gemelli: il weekend sarà un periodo fortunato per voi. In campo professionale, con Giove che non è più opposto potrete fare dei passi avanti e le cose cambieranno. In amore non è semplice chiarire delle situazioni che hanno messo in crisi il rapporto.

Cancro: è un momento in cui dovrete pazientare per ottenere risultati. Nei prossimi mesi otterrete delle soluzioni. In amore c'è un momento di tensione.

Leone: quello in arrivo sarà un anno redditizio, sin da ora potrete gettare le basi per ottenere successo. Cercate però di non esagerare. In amore, con Venere in opposizione è possibile che a livello di coppia nascano delle incomprensioni.

Vergine: non mancheranno giornate di buona intuizione in questa settimana di inizio anno. In amore è un ottimo periodo per comprendere come comportarsi nei confronti delle persone alle quali tenete. Nel lavoro potete fare dei passi avanti, dovete solo mettere a posto alcune situazioni.

Bilancia: le tensioni sentimentali si potrebbero riversare in campo lavorativo, rischiate così di non ottenere risultati che sperate.

Inoltre, è possibile che in questa settimana vi sentiate stanchi. In amore sentite l'esigenza di rimettere le cose al loro posto.

Scorpione: settimana interessante, non mancheranno delle belle sensazioni, ma anche delle intuizioni, in particolare con il concludersi del periodo. In amore, con Saturno e Giove in ottimo aspetto potrete risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso e vivere delle belle emozioni. Nel lavoro, con Marte nel segno, è possibile che nascano dei nervosismi nel weekend.

Sagittario: è un momento di recupero per voi, potrete vivere una ripresa anche a livello economico. In campo amoroso con Venere favorevole sarà possibile fare degli incontri e vivere delle emozioni, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Capricorno: i progetti a lunga scadenza sono favoriti, impegnatevi per ottenere delle situazioni che potranno poi sfruttare il successo nei prossimi mesi del nuovo anno 2020.

In campo amoroso potrete iniziare delle nuove relazioni, favoriti quindi gli incontri.

Acquario: settimana interessante, è possibile che giungano delle chiamate importanti per voi. In amore, con Venere dalla vostra parte potrete riavvicinarvi ad una persona per voi importante.

Pesci: vivrete delle buone giornatale in questa settimana. Nel campo lavorativo sono in arrivo delle novità. Per quel che riguarda l'amore, le relazioni nate da poco possono progettare in grande il proprio futuro. Chi ha vissuto dei momenti sottotono, recupera al meglio.