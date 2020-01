Si avvicina un nuovo fine settimana, il primo dell'anno per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 3 gennaio 2020, giornata che vedrà i nati sotto il segno della Bilancia avere la Luna in opposizione che porta momenti di calo. Per i Gemelli Venere che aiuta in amore.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ultimamente vi siete impegnati tanto nel lavoro, dato il massimo e utilizzato molto del vostro tempo, ma i risultati non sono stati entusiasmanti. Potrebbe esserci per questo un momento di stanchezza.

Toro: nuove opportunità in arrivo grazie alle stelle ed alcuni pianeti che sono dalla vostra parte. Una questione di carattere familiare si risolverà, opportunità in arrivo.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale, con Venere favorevole al segno permette di risolvere qualche tensione di troppo in amore. Se cercate un cambiamento ora sarà possibile ottenerlo.

Cancro: a causa di Saturno e Giove in opposizione al segno, alcuni progetti e alcuni programmi a cui stavate dedicando del tempo sono in ritardo.

A livello lavorativo evitate di innervosirvi.

Leone: per evitare di creare inutili disagi in questa nuova giornata del mese di gennaio non scaricare le tensioni di carattere lavorativo in una storia d'amore.

Vergine: la giornata del 3 gennaio 2020 sarà interessante. Sta per arrivare per voi un momento di grande forza che vi permetterà di vincere diverse sfide e ottenere ottimi successi.

Previsioni e oroscopo del 3 gennaio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a causa della Luna in opposizione ci saranno alcune cose che non avrete voglia di fare, forse a causa delle troppe responsabilità che vi hanno assegnato. Cercate di mantenere un certo controllo.

Scorpione: in questa giornata è successivamente quella di domani saranno favoriti i contatti e le relazioni. Non sottovalutate gli incontri di lavoro e le nuove opportunità.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo che parla di nuovi viaggi e spostamenti interessanti da valutare. Avete voglia di liberare la vostra mente da pensieri inutili e situazioni poco chiare in questo momento per voi.

Capricorno: con Giove e Saturno che stanno per transitare nel vostro segno zodiacale arrivano maggiori vantaggi ed anche la definizione di un rapporto.

Acquario: avete voglia di cambiare tutto, in alcuni casi anche in maniera drastica. Questo è il momento giusto per agite. Impegnatevi fin da ora e sfruttate questa fase positiva.

Pesci: buone le emozioni che vivrete in queste ore. Arriva anche un recupero dal punto di vista lavorativo. Emozioni in arrivo, rapporti favoriti con la persona che sta al vostro fianco.