Il 2020 è ormai giunto. Cosa accadrà in questo nuovo anno? Come affrontare i mesi e stagioni in arrivo in questo nuovo anno?

Scopriamolo leggendo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute di tutti i segni per il 2020, in modo da capire quale stagione poter sfruttare alla meglio in base alle stelle.

Predizioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: questo 2020 sarà molto fruttuoso per mettersi in gioco in campo lavorativo. In particolare all'inizio del periodo arriveranno delle buone notizie e sarete pronti ad affrontare dei cambiamenti.

Dal punto di vista sentimentale quello di gennaio sarà un momento interessante. A febbraio il cielo sarà ottimo per riscoprire il desiderio di amore, con Venere che entrerà nel segno. A marzo vivrete una fase creativa positiva per il campo professionale.

Toro: avrete molta voglia di fare in questo 2020, gli strumenti per agire non vi mancheranno. Con la vostra forza riuscirete ad ottenere delle soddisfazioni. Sarà un anno interessante e fertile a livello sentimentale, non mancheranno degli incontri, in particolare nel mese di ottobre.

Molti pianeti favorevoli nel mese di maggio, con Mercurio, Urano, il sole e Giove dalla vostra parte riuscirete a portare avanti i vostri progetti. A livello salutare, ci saranno delle indecisioni che dovrete affrontare.

Gemelli: a partire dalla primavera questa sarà un periodo particolarmente fruttuoso in cui potrete togliervi delle soddisfazioni. A livello amoroso ci saranno degli incontri che potrete sfruttare in particolare le coppie che hanno vissuto molti problemi dovranno lasciarsi alle spalle le situazioni difficili. Luglio vi porterà una grande energia, Venere e Marte favorevole consentiranno il recupero psicofisico.

Cancro: all'inizio dell'anno a livello amoroso riuscirete a comprendere quali persone potranno affiancarvi nei prossimi mesi. L'estate sarà importante per i sentimenti, potrete portare avanti delle passioni e dovrete essere fiduciosi.

Anche chi è in cerca di un amore in questo anno 2020 potrà trovarlo. A livello professionale le decisioni importanti potranno essere prese a maggio.

Leone: prospettive positive in campo professionale potrete costruire qualcosa di nuovo. Con Venere favorevole a febbraio anche i rapporti d'amore miglioreranno. Alla fine dell'anno riuscirete a togliervi alcune situazioni difficili. Anche luglio sarà un mese buono, in particolare per la salute. Molti timori saranno dissipati, grazie anche a Marte in ottimo aspetto.

Vergine: il 2020 è un anno utile per chi vuole continuare un amore, ma anche iniziarne uno nuovo. I nati sotto questo particolare segno sono pronti ad una grande svolta che sarà visibile dalla metà dell'anno. In campo lavorativo dopo una soddisfazione nel periodo di maggio, riuscirete a farvi valere, con la fine del periodo.

A livello salutare ci sarà un gran miglioramento psicofisico nella parte centrale del 2020.

Astri e stelle del 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia: con l'inizio del mese di gennaio non mancheranno delle agitazioni nei rapporti con gli altri. A livello professionale qualcuno vorrà chiedere una revisione. A livello amoroso, le coppie che non hanno problemi, risulteranno essere invincibili per l'intero periodo. In campo lavorativo nel mese di settembre il cielo sarà particolare, con Mercurio e Venere dalla vostra parte. Periodo positivo per la salute quello di febbraio.

Scorpione: con Urano nel segno ci saranno dei cambiamenti per la vita, in particolare la seconda parte dell'anno sarà interessante e valida.

Per quel che riguarda l'amore, a marzo il desiderio aumenterà. Grande forza per il periodo di febbraio, quando le stelle verteranno in positivo per la salute.

Sagittario: a livello amoroso mesi importanti saranno quelli di agosto e settembre, a inizio anno è possibile che ci siano delle crisi, ma saranno facilmente superabili. Maggio e giugno saranno periodi di riflessioni per le coppie. A livello professionale aprile sarà un periodo valido per il lavoro, ma stressante per quel che riguarda la salute psicofisica.

Capricorno: nel 2020 potrete riprendervi le vostre rivincite e tornare ad essere protagonisti.

A febbraio ci sarà spazio per tante emozioni, anche se la fine di un'amore potrebbe portare delle complicazioni. A livello professionale a luglio cercate di evitare delle discussioni, valutate bene le scelte che affrontate. L'ultima parte dell'estate a livello della salute potreste avvertire dello stress, ma anche tensioni. Con Giove e Urano che torneranno ad essere positivi potrete recuperare.

Acquario: un mese particolarmente importante per i single del segno è quello di luglio, in cui ci saranno molte possibilità e proposte. A livello professionale, giugno sarà un buon periodo per delle revisioni, con Saturno nel segno potrete prendere delle decisioni importanti.

Non mancheranno anche nuove collaborazioni. Per quel che riguarda la salute, riuscirete a capire come risolvere i vostri problemi.

Pesci: anno importante per i nati sotto questo particolare segno, il cielo sarà attivo in campo amoroso, soprattutto nel mese di febbraio. Venere entrerà nel vostro segno e potrete fare dei passi avanti con il partner. Anche i single potranno fare degli incontri, riuscirete ad abbandonare la timidezza in questo 2020. A livello professionale con Giove e Saturno dalla vostra parte in autunno riuscirete ad affrontare e superare delle difficoltà. A livello salutare, le cure sono favorite in particolare nel mese di aprile.