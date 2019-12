Con il 2020 alle porte è il momento di iniziare a riflettere su ciò che accadrà nel nuovo anno. Scopriamo quindi come andrà il mese di gennaio 2020 per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Di seguito le stelle con l'amore, la salute, la fortuna ed il lavoro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 gennaio 2020.

Astri e stelle di gennaio per il Cancro

A livello pratico in questo periodo potreste vivere dei momenti di disagio, potreste infatti mettere in discussione molte situazioni. Siete in cerca di certezze, ma al momento non riuscite a trovarne molte e vivete le situazioni in modo precario.

Questo naturalmente porta a dei momenti di tensione, che trovano riscontro a livello psicofisico. È possibile anche che viviate delle giornate particolarmente stancanti, cercate dunque di trovare più tempo per voi stessi e per la vostra serenità.

Anche il mese prossimo sarà caratterizzato da pressioni, ma recupererete nella seconda parte dell'anno. A livello amoroso chi ha una relazione da tempo vive il proprio amore, senza mettere in discussione il partner. A livello professionale alcune situazioni vanno avanti rallentatore, ma sarà anche possibile iniziare delle nuove alleanze.

Vediamo dettagliatamente cosa prevedono gli astri e le stelle per i nati cancro nel periodo di gennaio.

Oroscopo gennaio: lavoro e sentimenti per il Cancro

Come anticipato, quello di gennaio non sarà un mese semplice da affrontare per i nati sotto questo particolare segno.in campo amoroso alcune tensioni accumulate in campo professionale potrebbero riversarsi nella propria relazione e questo potrebbe creare dei disagi all'interno della coppia. In queste giornate di inizio anno sarà possibile vivere dei momenti di passione e fare delle nuove conoscenze, in particolare nella parte centrale del periodo, ma anche in alcune giornate della fine del mese. Anche nel mese di febbraio alcune preoccupazioni professionali potrebbero distogliere la vostra attenzione dall'amore.

Per quel che riguarda il settore professionale, molte situazioni devono essere gestire con cautela, soprattutto quelle che negli ultimi mesi vi hanno creato dei problemi.

Qualcuno potrebbe anche sentirsi incerto su quale strada portare avanti e questo, in particolare nella prima settimana del mese, potrebbe far nascere dei nervosismi. Chi ha iniziato da poco un progetto potrebbe non ottenere subito i risultati sperati; mentre chi ha delle spese da affrontare, dovrà fare attenzione al modo in cui queste verranno saldate. Nel prossimo mese bisognerà tenere sotto controllo i momenti di stress che potrebbero nascere in particolare con l'inizio del periodo.