L'Oroscopo del weekend che va dal 3 al 5 gennaio, approfondirà gli influssi spettacolari e fortunati di Luna dapprima in Ariete e poi in Toro. Se nel primo, l'astro d'argento diventerà imprevedibile e dinamico, nel secondo simbolo zodiacale sarà concreto e molto pratico nell'instaurare contatti benefici per tutte le sfere vitali. Splendida anche l'entrata di Marte nel Sagittario che garantirà un modo di amare profondo e molto riflessivo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Diplomazia o imprevedibilità nell'oroscopo del weekend di gennaio

Ariete: Luna nel segno venerdì e sabato, garantirà un'autoaffermazione dell'io che farà scintille. Una voglia di realizzarsi in tutte le sfere vitali sarà elargita dall'astro d'argento carico di energia positiva. Marte dal Sagittario completerà l'opera, sprigionando fascino e sensualità.

Toro: finalmente Marte nella giornata di sabato romperà un'opposizione scomoda per il modo di amare. Così potrete ritrovare una carica sensuale più energetica e intraprendente.

Luna, benefica nel segno domenica, garantirà delle soddisfazioni in campo sentimentale.

Gemelli: buona la presenza di Luna in Ariete a inizio weekend, che produrrà azioni dirette e molto entusiasmanti. Il satellite notturno domenica si avvicinerà di più al segno e risulterà fortunato, regalando fascino e un savoir-faire che aprirà gli orizzonti amorosi in modo ottimale.

Cancro: la vicinanza benefica di Luna si sentirà domenica e potrete raggiungere il benessere ambito, senza troppa fatica. Le chance non mancheranno di certo in questo weekend e giungeranno al successo solo se utilizzerete l'immaginazione e l'intuizione che vi sono sempre consone.

Leone: buone le influenze del satellite notturno che elargiranno benessere nelle giornate di venerdì e sabato. Molto imprevedibili grazie agli influssi lunari dall'Ariete, accetterete le sfide e partirete in quarta per conquistare la "preda amorosa" che avete puntato.

Vergine: attenzione alla giornata di sabato che vedrà Marte in posizione non molto favorevole. Potreste essere intolleranti e compiere scelte avventate di cui poi potreste pentirvi. In compenso però la Luna sarà benefica domenica e veglierà sull'amore in maniera sensibile.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: attenzione a un'opposizione lunare che peserà un tantino nelle giornate di venerdì e sabato. Potreste provare scarsa stima per la persona amata e assumere degli atteggiamenti ingiustificati, che nuoceranno all'amore. Per fortuna questo influsso sarà mitigato domenica dallo spostamento di Luna in Toro.

Scorpione: approfittate della presenza benefica e rigenerante di Marte nel segno fino a venerdì. Potrete utilizzare al meglio questa carica dirompente e affascinante. Poi l'astro passerà in Sagittario ma non vi abbandonerà completamente, regalandovi un modo di amare che terrà conto anche dei pensieri oltre che dei sentimenti.

Sagittario: benvenuto Marte nel segno sabato, che esprimerà sincerità e ricettività alle sensazioni positive. Marte investirà nelle idee giuste, spronandovi ad agire tenendo conto anche della mente, oltre che del cuore. Questo mix sarà benefico per progredire in amore con maggiore fiducia.

Capricorno: Marte sarà più vicino a voi e semplificherà il modo di agire, facendovi puntare più sul pensiero che sull'azione avventata. Tutto ciò sarà benefico e ben accetto dai pianeti presenti nel segno che avvieranno un cambiamento fortunato per l'amore.

Acquario: Venere sarà sempre presente nel segno per tutto il weekend.

In più stringerà un'alleanza frizzante e molto dinamica con Luna, avviando un lavoro rigenerante per l'amore. La semplicità e la linearità saranno le armi giuste per ottenere successo in campo sentimentale.

Pesci: Sole dal Capricorno vi renderà introspettivi, Mercurio invece garantirà una spinta pragmatica per evolvere in positivo. Solo Marte potrebbe rendere la sfera affettiva alquanto tesa, sprigionando una certa intolleranza nei confronti dell'amore.