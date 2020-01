Lunedì 13 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Leone, mentre Plutone, Mercurio, il Sole, Saturno e Giove saranno nel segno del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Venere sui gradi dell'Acquario. Infine Nettuno sosterà in Pesci ed Urano continuerà il suo moto in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Leone, meno rosee per Vergine ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: finanze a gonfie vele. Il settore economico dei nativi attraverserà probabilmente una florida giornata dove qualcuno opterà per concedersi un acquisto agognato da tempo.

2° posto Capricorno: stacanovisti. Lunedì in cui i nati Capricorno saranno, con ogni probabilità, esclusivamente dediti alle faccende professionali, ricavandone di conseguenza anche qualche attesa gratificazione.

3° posto Gemelli: briosi. Ottimo il tono umorale per i nati del segno che, grazie al favorevole duetto Luna-Marte, riusciranno presumibilmente a 'donare' buonumore alle persone con cui avranno a che fare.

I mezzani

4° posto Sagittario: passionali. Grazie alla favorevole congiunzione tra Venere e Marte, avallata dalla Luna nell'amico Leone, la 'scintilla' della passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana nel focolare domestico dei nativi.

5° posto Ariete: pieni di energie. Il bottino energetico dei nati Ariete sarà, con ogni probabilità, strapieno e tali forze saranno indirizzate nell'ambiente professionale mettendo, di conseguenza, le faccende di cuore in secondo piano.

6° posto Bilancia: relax. Sebbene sia il giorno inaugurale della settimana, i nati del segno avranno presumibilmente necessità di rilassarsi e godersi l'affetto di partner e figli.

7° posto Toro: focus sulla famiglia. Quest'oggi i nati del segno potrebbero essere chiamati a venire a capo di una situazione legata alla famiglia di origine, dove il loro supporto risulterà fondamentale per risolverla.

8° posto Scorpione: ripensamenti. Le scelte fatte dai nativi durante le ultime settimane, specialmente quelle amorose, avranno grandi possibilità di essere messe in discussione nella giornata odierna senza, però, venirne troppo a capo.

9° posto Vergine: poco lucidi. La concentrazione verrà presumibilmente meno in queste 24 ore e, come inevitabile conseguenza, le distrazioni saranno dietro l'angolo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fuori fase. Ai nati Cancro nella giornata odierna sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le attività pratiche ma, fortunatamente, nelle ore serali le idee inizieranno a farsi più chiare.

11° posto Pesci: bugiardi. Sarà un lunedì dove i nati del segno potrebbero essere chiamati a rispondere di una menzogna detta nei giorni scorsi. Chiedere scusa sarebbe la soluzione ideale per 'salvare la faccia'.

12° posto Acquario: ostinati. Oggi i nativi saranno probabilmente estremamente testardi nel perseguire i loro obiettivi lavorativi. Peccato, però, che Urano taurino e lo Stellium di Terra 'metteranno' loro di fronte qualche ostacolo di troppo nel cammino.