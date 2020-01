Durante la settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dell'Acquario ai gradi dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno, mentre la Luna viaggerà dalla Vergine allo Scorpione.

Marte permarrà nel segno del Sagittario, così come Urano resterà in Toro ed il Nodo Lunare che continuerà il suo moto in Cancro. Infine Mercurio cambierà domicilio dal Capricorno (dove sostano Plutone, Saturno e Giove) al segno dell'Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno rosee per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi, da giovedì mattina, sarà particolarmente favorito con alcune occasioni finanziarie che giungeranno probabilmente inaspettate e saranno da cogliere al volo.

2° posto Pesci: creativi. Venere e Nettuno a 'braccetto' nel segno regaleranno una buona dose di estro e creatività da indirizzare nei progetti lavorativi in essere, specialmente per chi tra loro è un libero professionista.

3° posto Cancro: sereni. Dopo alcune giornate burrascose, potrebbe tornare il sereno nel menàge amoroso grazie a una discussione chiarificatrice col partner che avverrà ad inizio settimana.

I mezzani

4° posto Gemelli: focus sulla prole. L'educazione dei figli balzerà presumibilmente in primo piano e da ciò deriveranno alcune discussioni con il partner. Nel fine settimana si troverà, finalmente, il punto in comune che farà felici entrambe le parti.

5° posto Toro: fiacchi. Le energie fisiche potrebbero venir meno questa settimana, sopratutto da mercoledì pomeriggio, ed i nativi farebbero bene a procrastinare alcune incombenze ai prossimi giorni.

6° posto Leone: cauti. Settimana poco propensa ai 'colpi di testa': i nati Leone farebbero bene mantenere un mood cauto ponderando a dovere ogni mossa da effettuare nel prossimo futuro.

7° posto Vergine: riflessivi. Le scelte effettuate nell'ultimo periodo potrebbero essere messe in discussione questa settimana, specialmente quando la Luna uscirà dalla loro orbita da giovedì.

8° posto Capricorno: distratti. Riuscire a concentrarsi, sopratutto nella seconda parte della settimana, sarà presumibilmente un'ardua impresa per i nati Capricorno. Amore in secondo piano.

9° posto Sagittario: burberi. L'atteggiamento indisponente che, con ogni probabilità, assumeranno questi sette giorni i nativi potrebbe far storcere il naso a capi e colleghi nell'ambiente professionale, i quali li richiameranno all'ordine.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: fuori fase. Ai nativi questa settimana sembrerà probabilmente di impegnarsi molto ma ricevere poco, dono sgradito delle posizioni poco concilianti di Marte di Fuoco e di Venere quando si sposterà in Pesci.

11° posto Ariete: litigiosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nati Ariete questa settimana, ad eccezione delle prime due giornate.

Su tutto questo qualche collega potrebbe 'marciarci' su.

12° posto Bilancia: stressati. A far compagnia ai nativi questi sette giorni potrebbe esserci lo stress, che sopraggiungerà a causa delle molteplici incombenze da ultimare che graveranno sulle loro spalle.