Per l'Oroscopo di febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) a quello dell'Ariete mentre il Sole e Mercurio viaggeranno dall'orbita dell'Acquario al segno dei Pesci. Marte, Plutone, Saturno e Giove transiteranno in Capricorno con Marte che sarà nel domicilio del Sagittario. Infine il Nodo Lunare permarrà nel segno del Cancro come Urano nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci ed Acquario, meno rosee per Cancro ed Ariete.

Il podio dell'oroscopo di febbraio

1° posto Acquario: creativi. I liberi professionisti del segno saranno presumibilmente favoriti per quanto riguarda l'oroscopo di febbraio dove l'estro e l'ingegno saranno ai massimi livelli 'indirizzandoli' verso nuovi orizzonti lavorativi. Giorni fortunati: 5, 9, 11, 13 e dal 17 al 20.

2° posto Leone: lungimiranti. Febbraio sarà, con ogni probabilità, un mese in cui i nati Leone preferiranno assumere un atteggiamento 'attendista' anziché espansionistico a causa del contrasto del duetto Sole-Mercurio opposto con Urano retrogrado in Toro.

I nativi valuteranno con estrema dovizia le mosse professionali da attuare nel prossimo futuro. Giorni fortunati: 1, 3, 7, 10, 15 e 28.

3° posto Pesci: incontri. Il secondo mese del 2020 sarà caratterizzato dalle nuove conoscenze in casa Pesci, molte delle quali potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro percorso lavorativo. Amore in secondo piano durante l'ultima settimana. Giorni fortunati: 18, 21, 23 e 29.

I mezzani

4° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nati del segno, secondo l'oroscopo di febbraio 2020, navigherà in acque tranquille al punto che i nativi potranno concedersi anche qualche gratificazione materiale. Giorni fortunati: 2, 5, 7, 19, 23 e 26.

5° posto Vergine: stacanovisti. La parola stanchezza sarà bandita dal vocabolario nativo in quanto la triade di Terra Giove-Plutone-Saturno unito al moto retrogrado di Urano gli metterà addosso una gran voglia di raggiungere risultati importanti nei loro progetti professionali in essere.

Giorni fortunati 2, 5, 9, 13 e 26.

6° posto Toro: investimenti. La retrogradazione di Urano nel loro segno in trigono a Giove in Capricorno potrebbe far giungere sul percorso professionale un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Un'opportunità che con ogni probabilità comporterà dei rischi ma sarà bene che i nativi non si facciano scoraggiare da tale investimento. Giorni fortunati: 4, 7, 13, 19 e 21.

7° posto Gemelli: mese a metà. Febbraio potrebbe iniziare sotto i migliori auspici per i nativi per poi divenire via via sempre meno entusiasmante. Chi opera alle dipendenze altrui farebbe bene a sfruttare i primi 18 giorni per dimostrare la propria valenza. Giorni fortunati: 11, 14 e 18.

8° posto Bilancia: spossati. La voglia di fare non mancherà ma l'ostacolo maggiore sarà presumibilmente rappresentato dallo scarno bottino energetico con cui i nati del segno dovranno fare i conti, specialmente a fine mese.

Giorni fortunati: 8, 14, 21 e 29.

9° posto Scorpione: distratti. La concentrazione in questo mese potrebbe non essere il 'piatto forte' in casa Scorpione dove le dissonanze di Marte e Mercurio giocheranno un ruolo fondamentale per confondere le loro idee. Umore al 'top' dal 21 febbraio. Giorni fortunati: 12 e 21.

Le ultime posizioni

10° posto Ariete: fuori giri. Un mese in cui i nati del segno potrebbero avere l'impressione di raccogliere poco rispetto agli sforzi prodotti. Sarà fondamentale mantenere la calma per evitare che il nervosismo prenda il sopravvento e vi porti a discutere anche con colleghi di lavoro e familiari.

Giorni fortunati: 17, 19, 23 e 27.

11° posto Cancro: pessimisti. I nati Cancro saranno, c'è da scommetterci, i peggiori nemici di se stessi in quanto sarà probabile che si facciano sopraffare da un velo di pessimismo che finirà col tarpare le ali ai nativi. Giorno fortunato: 14.

12° posto Sagittario: alle strette. I nativi avranno, per l'oroscopo di febbraio 2020, probabilmente una gran voglia di rivoluzionare la loro esistenza partendo proprio dal percorso professionale che sarà messo sotto stretta revisione. Nessuna giornata particolarmente fortunata.