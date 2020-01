Per l'Oroscopo di giovedì 16 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna nel segno della Vergine, mentre Plutone, Saturno, il Sole, Mercurio e Giove transiteranno nel Capricorno.

Marte permarrà sui gradi del Sagittario, come Venere resterà nell'orbita dell'Acquario ed Urano sarà in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il proprio moto in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno entusiasmanti per Pesci e Cancro

Il podio dell'oroscopo di giovedì

1° posto Capricorno: finanze 'top'.

Il settore economico andrà presumibilmente a gonfie vele per quanto concerne l'oroscopo dei Capricorno, grazie sopratutto allo Stellium nel loro segno.

2° posto Leone: stacanovista. I nativi saranno quasi instancabili nell'ambiente professionale, dono gradito della forza propulsiva di Marte nel loro Elemento a braccetto col sostegno del duetto di Terra Urano-Saturno.

3° posto Acquario: creativi. Coloro che svolgono un lavoro come liberi professionisti avranno buone chance di mettere a frutto ottime doti creative che li faranno giungere più celermente verso i loro obiettivi lavorativi in essere.

Oroscopo del 16 gennaio: i mezzani

4° posto Gemelli: relax. Viste le faticose giornate appena trascorse i nati del segno potrebbero optare per 24 ore dedite esclusivamente al proprio benessere psico-fisico, staccando la spina dalla quotidianità e, intanto, godendosi gli affetti delle persone care.

5° posto Bilancia: mondani. Il focus dei nati del segno in questo giovedì sarà indirizzato verso il divertimento, difatti in molti organizzeranno una spensierata serata assieme a partner ed amici, nella quale le risate non mancheranno.

6° posto Vergine: distratti. Riuscire a concentrarsi per l'oroscopo dei nati Vergine non sarà una facile impresa, sopratutto per coloro che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui in quanto potrebbero incorrere in qualche clamorosa gaffe.

7° posto Toro: spossati. Il bottino energetico dei nati del segno potrebbe venir meno in questa giornata di metà settimana e, gioco forza, alcuni tra i nativi sceglieranno di prendersi un giorno di ferie scongiurando, così, eventuali ramanzine dai 'piani alti'.

8° posto Scorpione: straniti. Il partner assumerà presumibilmente un comportamento sopra le righe che desterà, almeno sulle prime, una certa perplessità nei nati Scorpione ma, già dal tardo pomeriggio, non esiteranno nel chiedere doverose spiegazioni in merito.

9° posto Pesci: impazienti. Giovedì in cui i Pesci non faranno loro il proverbio 'La pazienza è la virtù dei forti' visto che, specialmente nelle nuove conoscenze amorose, vorranno subito stringere un legame più intenso che invece necessita di essere coltivato pian piano.

Le ultime posizioni dell'oroscopo odierno

10° posto Cancro: gelosi. Per l'oroscopo di giovedì 16 gennaio i nati Cancro saranno presumibilmente alle prese con un forte sentimento di gelosia, tanto marcato quanto ingiustificato.

11° posto Sagittario: lavoro 'flop'. Qualche ostacolo di troppo potrebbe palesarsi nell'ambiente professionale dei nativi che assumeranno, di conseguenza, un atteggiamento dispotico verso capi e colleghi il quale non farà altro che inasprire ulteriormente il clima nervoso che regnerà.

12° posto Ariete: litigiosi. Basterà un nonnulla per far emergere l'indole irruente e decisamente sfrontata dei nati Ariete, sopratutto nel focolare domestico, nel quale il partner potrebbe divenire il loro 'bersaglio' prediletto.