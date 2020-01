Durante la settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 sul piano astrale troveremo la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove staziona Urano) ai gradi del Leone, mentre Marte sosterà nel segno del Sagittario.

Plutone, Giove e Saturno permarranno in Capricorno come il Nodo Lunare nel domicilio del Cancro. Infine vi saranno i cambi planetari di Venere dai Pesci, facendo compagnia a Nettuno, al segno Ariete e di Mercurio dall'Acquario, dove sosta anche il Sole, all'orbita dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Leone, meno rosee per Bilancia e Cancro.

Gelosie per Cancro

Ariete: focus famigliare. La settimana, specialmente durante i primi tre giorni, sarà probabilmente focalizzata su un'annosa vicenda familiare nella quale sarà richiesto il loro tempestivo supporto.

Toro: concentrati. Il sestile tra Mercurio e Urano 'regalerà' ai nati del segno ottime doti di concentrazione da indirizzare verso le vicende professionali, per avere buone chance di far avanzare celermente i progetti in essere.

Gemelli: fiacchi. Eccezion fatta per venerdì e sabato, le restanti giornate potrebbero risultare estremamente faticose per i nativi dato lo scarno bottino energetico di cui disporranno.

Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per esserlo, i nativi sopratutto nella seconda parte della settimana, potrebbero essere assaliti dal 'fantasma' della gelosia verso il partner.

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'. Il settore professionale dei nati Leone sarà favorito in questa settimana con una prima parte dedita allo stacanovismo ed una seconda più orientata verso l'esplorazione di nuove opportunità, grazie all'opposizione tra i Luminari.

Vergine: finanze 'flop'. In questa settimana di febbraio i nati del segno dovrebbero porgere molte attenzione alle finanze, 'snellendo' il bilancio prima possibile onde evitare sgradite sorprese.

Bilancia: litigiosi. Le giornate dal martedì al venerdì saranno particolarmente piene di asperità astrali, renderanno i nati Bilancia inclini a scatenare un polverone dialettico per questioni di poco conto.

Umore 'più' leggero al sabato.

Scorpione: perplessi. Il comportamento ambiguo di un amico potrebbe rendere straniti i nativi che, dopo l'iniziale perplessità, non perderanno tempo nel chiedere numi in merito.

Weekend 'top' per Sagittario

Sagittario: weekend 'top'. Settimana in crescendo quella che presumibilmente vivranno i nativi, visto che ad un inizio poco energico e volenteroso farà seguito un miglioramento umorale già da giovedì, per terminare con un weekend da favola.

Capricorno: attriti lavorativi. Nell'ambiente professionale dei nativi che operano alle dipendenze altrui saranno probabili discussioni a causa di vecchie 'ruggini'. Malgrado i litigi possano essere 'accesi', essi in alcuni casi serviranno per fare chiarezza.

Acquario: creativi. La congiunzione Mercurio-Sole nei primi giorni 'donerà' ai nativi grande estro e creatività che troveranno il loro sfogo ideale tramite il lavoro, in particolare per i liberi professionisti.

Pesci: focosi. Mercoledì e giovedì saranno, con ogni probabilità, le giornate migliori, nelle quali la 'miccia' della passionalità tornerà ad esser viva consolidando la simbiosi di coppia.