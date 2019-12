Durante la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 troveremo la Luna viaggiare dal segno dei Pesci, dove staziona Nettuno, ai gradi del Toro, facendo compagnia ad Urano. Il Sole e Mercurio sosteranno nell'Acquario, mentre Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabile nell'orbita del Capricorno. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro come Marte nel segno dello Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Toro, meno rosee per Ariete e Pesci.

Ariete stressato

Ariete: stressati. La miscellanea di Pianeti negli Elementi Aria e Terra mal si adatteranno ai bisogni settimanali dei nati Ariete, che potrebbero avvertire un forte senso di ansia, specialmente nelle giornate centrali con la Luna nel loro segno, che sfocerà in stress nel fine settimana.

Toro: weekend 'top'. In questa settimana, a cavallo tra gennaio e febbraio, i nati del segno presumibilmente vivranno giornate di alti e bassi, dove ad un inizio routinario (lunedì e martedì) seguiranno tre giornate nervose (mercoledì, giovedì e venerdì) per terminare con un weekend energico e spensierato.

Gemelli: dubbiosi. Sette giorni in cui i nati Gemelli saranno probabilmente colti da innumerevoli dubbi circa le scelte, perlopiù professionali, fatte nell'ultimo periodo e quei cambiamenti che vorranno intraprendere da lì a breve.

Cancro: amore 'flop'. Il duetto Venere-Sole in Acquario mal si concilia con le soste lunari e ciò, con tutta probabilità, minerà la tranquillità nel focolare domestico rendendo inclini i nativi ad innescare polveroni dialettici per questioni di poco conto.

Finanze 'top' per Vergine

Leone: progettuali. Settimana ideale per porre le basi dei progetti futuri, sia amorosi che professionali, grazie alla triade di Terra formata da Giove, Saturno e Plutone 'avvalorata' dal promotore di rivoluzioni Urano.

Vergine: finanze a gonfie vele. Il settore economico dei nativi andrà presumibilmente a gonfie vele, sopratutto nel weekend, a patto che seguano il 'consiglio' parsimonioso del duetto Urano-Saturno nel loro Elemento.

Bilancia: lavoro 'flop'. Qualcosa nell'ambiente lavorativo potrebbe non girare a dovere ed i nativi, come conseguenza, non le manderanno certo a dire, facendo storcere il naso a più di un collega.

Amore in stand-by.

Scorpione: affettuosi. Nel menàge di coppia l'affettuosità reciproca potrebbe tornare a regnare sovrana, ad eccezione delle meno calorose giornate di mercoledì e giovedì, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Acquario creativo

Sagittario: relax. Le varie posizioni dei Luminari metteranno a dura prova le energie fisiche native che potrebbero optare per una settimana dedita al relax in modo da ricaricare le batterie e, nel mentre, staccare dalla quotidianità.

Capricorno: concentrati. Le giornate più stimolanti potrebbero essere quelle del fine settimana quando il contrasto tra Sole-Mercurio e la Luna accentuerà la loro concentrazione verso direzioni ancora inesplorate.

Acquario: creativi. Mercurio 'baciato' dal Sole sarà probabilmente una manna dal cielo per i liberi professionisti che godranno di estro e fantasia, ad eccezione della giornata di giovedì.

Saranno aiutati a sfoggiare doti creative d'eccellenza.

Pesci: fuori fase. Le asperità planetarie settimanali saranno molteplici ed ai nativi, a parte la giornata di lunedì che sarà abbastanza serena, sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro attività pratiche.