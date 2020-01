Nel mese di febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere in viaggio dai Pesci al segno dell'Ariete, mentre Mercurio ed il Sole si sposteranno dall'Acquario ai Pesci. Intanto Marte, Plutone, Saturno e Giove stazioneranno sui gradi del Capricorno, nel frattempo Marte sarà nell'orbita del Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile in Toro ed invece il Nodo Lunare continuerà la propria orbita nel segno del Cancro.

Previsioni astrologiche sull'amore favorevoli per Scorpione e Acquario, meno concilianti invece per Cancro ed Ariete.

Il podio dell'oroscopo

1° posto Acquario: passionale. Nel focolare domestico dei nati del segno potrebbe riaccendersi la 'scintilla' della passionalità grazie al passaggio di Venere dai Pesci all'Ariete come dal 'vecchio' al 'nuovo'.

2° posto Scorpione: trasgressivi. La voglia di varcare la soglia farà, con ogni probabilità, optare i nativi per un atteggiamento più spavaldo e trasgressivo con le persone interessate, ma nelle modalità più consone per ottenerne il meglio.

3° posto Sagittario: incontri.

L'Oroscopo di febbraio prevede la possibilità di una gran numero di nuove conoscenze, alcune delle quali si potrebbero trasformare in splendide storie d'amore.

I mezzani dell'oroscopo sull'amore

4° posto Gemelli: sensuali. Sarà presumibilmente una dote spiccata in casa Gemelli la sensualità di cui molti faranno sfoggio. Essa lascerà il passo, a fine mese, ad un intendere più cerebrale delle relazioni amorose. Una 'battaglia' emotiva che non sarà presumibilmente risolta in questo mese.

5° posto Pesci: vanitosi. A febbraio il pensiero predominante per i nativi potrebbe essere la cura del proprio corpo, dono gradito dal duetto Venere-Nettuno nella prima parte di febbraio appollaiati nel loro domicilio. Favorite prenotazioni in beauty farm.

6° posto Leone: fine mese 'top'. Ad una prima parte del mese languida e malinconicamente attiva seguirà una seconda metà più frizzante e spensierata che gradirà anche il partner.

7° posto Toro: stabilità. Nel secondo mese dell'anno i nati del segno avranno presumibilmente necessario bisogno di 'stabilità', intesa come sia affettiva che abitativa. Anche se, in molti casi, in tempi non saranno ancora 'maturi' per prendere in considerazione questo rinnovamento di coppia.

8° posto Vergine: sfuggenti. In questo mese i nati Vergine potrebbero mettere le faccende di cuore in secondo piano, in quanto saranno distratti da altre attività, e tale atteggiamento sfuggente non passerà inosservato al partner che, prontamente, lo farà notare.

9° posto Bilancia: taciturni. Poca sarà la voglia di comunicare che avranno questo mese i nati Bilancia, specialmente durante l'ultima settimana, nella quale la Venere opposta si congiungerà coi Luminari.

Le ultime posizioni dell'oroscopo di febbraio

10° posto Capricorno: dubbiosi. Febbraio potrebbe riservare qualche ripensamento per i nati Capricorno circa le scelte amorose di fine 2019, quando la pienezza dello Stellium in angolazione poco conciliante gli ha teso qualche tranello emotivo.

11° Cancro: gelosi. Riuscire a tenere a bada il 'fantasma' della gelosia sarà un'ardua impresa per i nati Cancro se saranno alle prese con un mese dai passaggi astrali molteplici e, per loro, spesso dissonanti che li renderà gelosi immotivatamente.

12° posto Ariete: nervosi. Oroscopo sulle faccende amorose dei nati del segno che li vedrà inclini al nervosismo, sebbene col passaggio di Venere riusciranno a mascherarlo con meno difficoltà.

Inizio mese intriso di discussioni col partner per futilità.