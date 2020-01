L'Oroscopo di questo mercoledì 15 gennaio vedrà i nati sotto il segno dei Leoni e del Sagittario pieni di energia mentre Bilancia e Pesci saranno un po' troppo tristi e demotivati. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e la classifica dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche, ultime cinque posizioni

12° Toro: questo mercoledì vi sentirete particolarmente pigri e demotivati ma non disperate, una giornata storta può capitare. Cercate di mantenere la concentrazione sul lavoro e limitate le distrazioni, arrivati alla sera un po' di cena e tv vi rigenereranno.

11° Bilancia: il problema è che vi sentite senza stimoli. Secondo l'oroscopo questa sarà una giornata che scivolerà via senza infamia e senza lode. Di conseguenza non buttatevi giù ma approfittatene per organizzare al meglio il vostro tempo. Occhio a una telefonata che potrebbe innervosirvi.

10° Pesci: siete in ansia per una persona a voi cara, ma state tranquilli perché andrà tutto bene. Tuttavia dovete concentrarvi o manderete i vostri affari a rotoli. In amore ricordatevi che non siete i soli a soffrire, quindi basta vittimismo.

9° Scorpione: avete tanta rabbia dentro di voi e avete due strade: fare una sfuriata con una persona cara o canalizzare l'ira in modo positivo. Se prenderete la seconda strada riuscirete a ottenere un ottimo risultato sul lavoro, ma non sarà facile. Siete troppo libertini e non va bene perché state facendo soffrire qualcuno che vi ama davvero.

8° Acquario: avete tante idee buone, una serie di progetti che vi aspettano, ma ogni giorno vi catapultate su una nuova idea e lasciate quella vecchia. Amici dell'Acquario siete dei geni ma siete anche tanto confusionari in questo periodo. Cercate di organizzarvi e tutto andrà alla grande. Secondo l'oroscopo di questo mercoledì la vostra salute sarà ampiamente soddisfacente.

Classifica e oroscopo dalla settima alla quarta posizione

7° Gemelli: smettetela di mentire o presto tutto verrà a galla.

Siate sinceri con chi vi ama e non siate troppo competitivi sul lavoro. Una persona ha davvero bisogno di voi, lo sapete bene quindi non aspettate troppo e correte da lei.

6° Capricorno: Secondo l'oroscopo la giornata inizierà bene: vedrete una persona che vi farà stare bene. La situazione familiare sarà davvero idilliaca. Unica nota stonata sarà il troppo lavoro che vi toglierà tempo, ma avete le forze per arrivare soddisfatti a fine giornata e godervi il relax.

5° Vergine: sul lavoro hanno bisogno della vostra guida e della vostra precisione. Non esimetevi dal fornire aiuto perché non vi porterà che benefici. Dovrete scegliere cosa fare con una persona che vi ama, ma non potrete di certo sbagliare.

4° Ariete: in questo periodo tutti tendono a procrastinare sul lavoro, ma voi no. Siete dei leader nati e domani riceverete un attestato di stima.

Non abbiate paura di una persona, se la incontrate vedrete che vuole solo il vostro bene. Salute perfetta.

Le prime tre posizioni

3° Sagittario: sul lavoro avrete una bella notizia e potreste tornare a casa prima di quanto vi aspettiate. Dovrete decidere cosa fare con un invito. Il consiglio è di uscire e divertirvi, questo è cibo per il vostro karma.

2° Leone: fieri, vigorosi, decisi, tutti i lati positivi del vostro segno vi accompagneranno e saranno determinanti nel farvi prendere una decisione giusta. Grazie a voi un amico otterrà un giovamento inaspettato. Se siete impegnati state al fianco del vostro partner perché vi cerca ma, se non lo siete, sarete una calamità per l'amore: accettate di parlare con chiunque lo desideri perché potrebbero nascere inaspettate affinità.

1° Cancro: l'oroscopo vi vede leader di giornata. Siete adorabili, gentili, sensibili e questo vostro essere buoni vi ripagherà. Le stelle e il karma vi doneranno una giornata perfetta. Tutto andrà bene e vi sentirete vitali e pieni di energia. Inoltre farete un incontro che desideravate tanto.