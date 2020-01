Nella settimana dal 10 al 16 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna viaggiare dalla Vergine allo Scorpione mentre il Sole stazionerà sui gradi dell'Acquario. Plutone, Saturno e Giove permarranno nell'orbita del Capricorno come Mercurio e Nettuno che rimarranno stabili nel segno dei Pesci. Infine Marte sarà in Sagittario ed Urano continuerà la sua sosta in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno concilianti per Ariete ed Acquario.

Gemelli fuori giri

Ariete: finanze 'flop'.

Il settore economico in casa Ariete potrebbe necessitare di un'accurata revisione in questa settimana tagliando le spese 'superflue' in modo da 'snellire' il bilancio finanziario.

Toro: gelosi. Venere in Ariete, specialmente sino a mercoledì, potrebbe rendere i nativi estremamente gelosi verso il partner anche se non vi saranno reali motivazioni per provare tale avverso sentimento.

Gemelli: fuori giri. Date le molteplici avversità planetarie di questi sette giorni, nessuno escluso, ai nativi sembrerà presumibilmente di girare a vuoto, specialmente nell'ambiente professionale 'bersagliato' dalla triade Giove-Plutone-Saturno di Terra.

Cancro: galanti. Le faccende di cuore dei nati del segno, soprattutto nel weekend, andranno a gonfie vele con la galanteria che tornerà a regnare sovrana nel focolare domestico.

Attriti lavorativi per Bilancia

Leone: riflessivi. La settimana potrebbe riservare qualche momento di perplessità per i nati del segno che, a causa delle posizioni dissonanti dei Luminari, preferiranno di buon grado ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare.

Vergine: shopping. Se da un lato le vicende amorose riserveranno presumibilmente qualche grana inaspettata così non sarà per le finanze settimanali che permetteranno probabilmente ai nati Vergine di concedersi un acquisto tanto desiderato.

Bilancia: attriti lavorativi. Qualcosa sul versante professionale potrebbe non girare per il verso giusto, dono sgradito del duetto Urano-Saturno avverso avvallato nei primi due giorni anche dalla Luna in Vergine, ed i nati del segno essere coinvolti in discussioni accese con qualche collega.

Scorpione: passionali. Il fuoco della passione potrebbe tornare protagonista nel ménage amoroso dei nativi, specialmente da giovedì anche se nella prima parte della settimana qualche parola pungente rovinerà l'armonia di coppia.

Umore al top per il Sagittario

Sagittario: umore 'top'. La spinta propulsiva del favorevole Sole in Acquario 'regalerà' un tono umorale eccelso ai nati del segno e ciò, c'è da scommetterci, li aiuterà nell'armonia dei rapporti interpersonali in essere.

Capricorno: ostinati. Far cambiare opinione ai nativi in questa settimana sarà un'ardua impresa che le persone con la quale avranno a che fare, capendo l'antifona, eviteranno di intraprendere.

Acquario: dubbiosi. Le scelte fatte dai nati Acquario nell'ultimo periodo avranno buone chance di essere rimesse in discussione, sopratutto il 10 e l'11, alimentando dubbi e ripensamenti in merito.

Pesci: creativi. Una settimana che si profilerà, c'è da scommetterci, estremamente creativa per i nativi che svolgono un lavoro autonomo in quanto potranno spaziare in nuove direzioni.