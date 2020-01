Durante la giornata di martedì 4 febbraio ci saranno problematiche amorose che coinvolgerà i nativi del segno della Bilancia, ma anche i nati del segno del Cancro avranno difficoltà a relazionarsi con il proprio partner.

Sul lavoro ci saranno ostacoli e delle difficoltà per il Toro e per la Vergine, ma per i nati del segno del Leone e dell'Acquario sarà una delle giornate migliori della settimana. Di seguito, le previsioni segno per segno di martedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: trascorrerete una giornata prettamente in casa, mentre la sera sarete più inclini a raggiungere qualcuno che non vedevate da tempo.

L'umore avrà un effetto positivo, rendendo anche il lavoro più “sopportabile”.

Toro: in ambito progettuale ci potrebbero essere degli ostacoli, anche se non così gravi come potrebbe sembrare in un primo momento. Farete appello a tutta la vostra intraprendenza per risolvere eventuali problemi al più presto.

Gemelli: irritati. Lo stress lavorativo vi metterà in condizione di essere molto bruschi con le persone che vi circondano, ma fortunatamente qualche novità positiva rimetterà in sesto il vostro umore.

Cancro: le vostre congetture sul partner vi spingeranno ad una diffidenza maggiore nei suoi confronti, però arrivare a conclusioni affrettate potrebbe rovinare ulteriormente il vostro rapporto già instabile.

Leone: arriveranno i primi guadagni del vostro lavoro, quindi potreste trovare l'ispirazione adatta per fare un acquisto più importante, magari che vedrà coinvolta l'intera famiglia oppure il partner.

Vergine: dovreste fare qualche sacrificio in più per poter fronteggiare una spesa inaspettata. In campo amoroso ci sarà maggiore dialogo, sarà la giornata adatta per avvicinarvi ulteriormente al partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: arriverete ad un bivio per la vostra relazione, dovreste quindi decidere che strada prendere con obiettività e senza lasciarvi trasportare troppo dai sentimentalismi.

Qualche incertezza lavorativa sarà un po' pericolosa per la vostra posizione.

Scorpione: farete una selezione delle amicizie molto più accurata, perché le recenti delusioni vi hanno un po' provato. La sensibilità sarà comunque il vostro lato nascosto più onesto.

Sagittario: le energie proprio non si esauriranno per il momento. Non solo avrete un rendimento lavorativo straordinario, ma sarete anche in grado di fare molto altro in serata, magari anche uscire con gli amici.

Capricorno: un litigio sul posto di lavoro vi metterà in crisi, però sfogandovi con qualcuno di fidato vi aiuterà almeno in parte a rasserenarvi.

Fate attenzione a non essere troppo “spendaccioni”.

Acquario: le vostre idee vi varranno molti complimenti ma anche molti successi di stampo economico. Sarete i primi a mettervi in gioco e gli ultimi a concludere gli affari giornalieri nel migliore dei modi.

Pesci: frizzanti e sensuali. I rapporti interpersonali saranno quelli migliori rispetto a quelli lavorativi, a cominciare con molta intesa con le amicizie per finire con molte premure nei confronti dei familiari.