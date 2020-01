L'Oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio apre le porte ad una settimana molto avvincente e piena di novità. Gennaio si accingerà a chiudere il suo percorso e lascerà il passo ad un febbraio movimentato e pieno d'amore, anche per i più scettici. Nel corso di queste giornate gli animi si riaccenderanno e tornerà la voglia di fare progetti e lavorare sodo. I nativi del Toro avranno a che fare con delle questioni economiche. Amore, lavoro, famiglia, soldi e fortuna saranno al centro delle previsioni astrologiche della settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Nel lavoro avrete una settimana molto dura e impegnativa. Sarete tentati a sobbarcarvi tutte le responsabilità o ad accettare dei nuovi incarichi, ma cercate di puntare sul gioco di squadra. Dovete darvi una calmata e delegare qualcosa, altrimenti rischierete di compromettere la salute. Durante il weekend lo stress si farà sentire, per questo motivo vi ritroverete a valutare l'idea di fare una vacanza, anche di pochi giorni. L'amore risulterà assente a causa delle mille distrazioni che vi cattureranno in settimana.

Toro - Finalmente le cose incominceranno farsi interessanti. Avrete una settimana estremamente avvincente sia sul piano lavorativo che sentimentale. Ci saranno dei movimenti economici inaspettati e non vi annoierete un secondo! Chi è in cerca di un impiego, riceverà delle ottime opportunità mentre chi desidera innamorarsi, farà delle nuove conoscenze. Per vedere dei cambiamenti bisogna agire in prima persona perché niente accade per caso.

Nei primi giorni di questa settimana succederà un episodio sconcertante che metterà a dura prova la vostra pazienza. Nel weekend, l'amore per le coppie si infiammerà e saranno perdonati tutti i vecchi errori.

Gemelli - Sarà una settimana impegnativa per voi che non amate starvene in panciolle. Detestate la noia e questo vale soprattutto per i pensionati. Chi lavora si impegnerà al massimo per ottenere riconoscimenti e elogi.

Tra mercoledì e giovedì avverrà un episodio avvincente, magari farete un incontro interessante. Una chiamata vi sorprenderà e qualcuno vi chiederà un favore personale. Attenzione alle possibili fuoriuscite extra di denaro, forse dovrete ridurre i consumi. Qualcuno deciderà di cambiare look, ma sarà meglio rimandare il discorso a febbraio.

Cancro - L’oroscopo settimanale fino al 2 febbraio dice che sarà una settimana piena di attese e di spese. Arriverà quella risposta che attendevate da tempo e vi ritroverete a fare shopping, specialmente online. Una relazione nata da poco inizierà ad infiammarsi.

Sarà la settimana delle revisioni, dei progetti e delle terapie. Prima dell'arrivo di febbraio vi ritroverete a portare a conclusione certi lavori al fine di ottenere un maggior incasso. Nel weekend si registreranno delle tensioni, in special modo nelle storie di vecchia data. Siete soliti sfogare i vostri problemi con una persona cara. I panni sporchi si lavano in famiglia.

Leone - Fino al 2 febbraio dovrete tenere alta la guardia per via delle possibili insidie che questa settimana disseminerà sul vostro percorso di vita. Occhio alle finanze, sarete tentati da un certo affare ma sarà meglio vederci chiaro prima di aprire il portafoglio.

Attenzione anche alle truffe d'amore che si aggirano online. Chi è sposato o convive si troverà a riconsiderare un vecchio progetto. In amore tutti i dubbi saranno dissipati grazie ad un chiarimento pacato. La salute darà dei piccoli problemi, di tanto in tanto fare un controllo non nuoce.

Vergine - Sarà una settimana frenetica sotto il punto di vista lavorativo ed economico. Soltanto nel weekend avrete modo di lasciarvi alle spalle le fatiche di questo mese. Febbraio sarà indubbiamente migliore ed ogni campo risulterà in ripresa. Comunque sia dovrete tenere duro per i primi 5 giorni della settimana, specialmente lunedì e martedì.

In famiglia si verificherà un evento inaspettato che vi farà perdere la pazienza. Allontanate ogni forma di pessimismo e preparatevi ad abbracciare le novità sentimentali in dirittura d'arrivo.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano una settimana stellare anche se qualche intoppo non sarà da escludersi. Il vostro cielo sarà pieno di novità che riguarderanno i vostri interessi personali. Sarete molto affaccendati tra casa/lavoro/studio, ciononostante non vi mancherà la voglia di fare. L'amore di coppia registrerà dei passi avanti, specie nel weekend quando sarà possibile partire per una piccola vacanza.

Ci saranno dei progetti e dei confronti chiarificatori. I maschi di questo segno non dovrebbero contraddire il partner.

Scorpione - L'oroscopo vi premia grazie alle stelle favorevoli che avrete durante la settimana. Ci saranno dei conti da sistemare. Guardatevi alle spalle, qualche amicizia non risulterà essere del tutto onesta nei vostri confronti. In questo periodo avete bisogno di certezze. In amore qualcosa incomincerà a muoversi, specialmente per chi è vedovo o separato. Le coppie di vecchia data discuteranno pacatamente su un progetto, una vacanza o un lavoro da intraprendere. Ci sarà una gran voglia di mettersi in gioco e di vivere il presente con una maggiore consapevolezza.

Fino a venerdì dovrete tenere gli occhi bene aperti, qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta.

Sagittario - Avrete una settimana niente male grazie ad un discreto cielo astrale. Risulteranno favoriti i rapporti interpersonali, per cui non dovrete rinchiudervi in casa. Amate fare shopping specialmente in periodo di saldi. Vi capiterà davanti agli occhi un'offerta gustosa che difficilmente vi lascerete sfuggire. Presto dovrete sistemare dei conti e fare la revisione all'auto. Cercate di non distrarvi e di essere più 'morbidi' verso chi vi chiederà una mano. La salute e il fisico risulteranno in miglioramento.

Chi ha in serbo di fare una vacanza estiva, dovrà approfittare di questa settimana per giocare in anticipo ed evitare spiacevoli sorprese.

Capricorno - In questa settimana avvertirete un po' di calo soprattutto dopo le recenti giornate al cardiopalma. Il novilunio della scorsa settimana vi ha permesso di accelerare il passo, per tale ragione sarà normale sentirsi un po' fiacchi e svuotati. Vi si presenterà un'opportunità interessante che potrebbe aiutarvi a svoltare. Dovrete combattere con un mal di testa che vi rallenterà nel lavoro, nello studio o nelle attività casalinghe. Siete sempre voi ad occuparvi di tutto, valutate l'ipotesi di chiedere una mano.

Nel weekend tornerà l'ispirazione e qualcuno riceverà una chiamata inaspettata.

Acquario - La settimana riserverà un po' di colpi di scena. Nel lavoro risulterete appesantiti, stressati. Cercate di non accettare ulteriori impegni perché nei prossimi giorni avrete da combattere anche con degli imprevisti. Imparate a dire 'No'. Avrete dei momenti di apprensione verso un familiare, un episodio vi scuoterà nel profondo. La salute richiederà una maggiore attenzione da parte vostra. Ultimamente vi siete trascurati per pensare ad uno spinoso problema economico. Nel weekend tornerà il sereno e vi farete trovare molto carichi per affrontare il mese di febbraio.

Nessuna difficoltà per le coppie.

Pesci - L’oroscopo della settimana annuncia che le prime due giornate saranno straordinarie. Nel weekend, invece, ci sarà un calo fisiologico e rischierete di perdere l'ispirazione. Se dovete portare a termine un incarico vi converrà farlo tra lunedì e martedì quando la Luna vi supporterà maggiormente. Risulteranno favorite le diete e il movimento fisico, in effetti c'è bisogno di rimettersi in forma. Avete necessità di denaro, ma per vedere delle nuove entrate dovrete aspettare la seguente settimana. Prestate attenzione alla guida, tendete a distrarvi perché siete un segno sognatore.