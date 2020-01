L'Oroscopo dell'amore di coppia di domenica 26 gennaio ispeziona l'entrata di Luna in Acquario. Luna trova un terreno universale arido, ma non è detto che non possano esservi intriganti coincidenze. Proprio come l'acqua che feconda la terra, l'astro d'argento inonda con i suoi liquidi benefici anche le case astrologiche di Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli, rendendo il terreno amoroso fertile nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di domenica

Ariete: più coinvolti emotivamente dall'influenza del satellite notturno in Acquario, potrete approfondire l'amore a 360°, osando e andando oltre gli schemi prestabiliti dalla mente.

La voglia di guardare lontano è tanta, iniziando a programmare il raggiungimento di mete ambiziose per l'amore.

Toro: Nettuno e Venere sono favorevoli con Urano e fanno approfondire gli affetti in coppia, con la vostra accoglienza avvolgente che influenza anche gli amici. Solo Luna dall'Acquario potrebbe creare un certo distacco nel manifestare i sentimenti che provate al partner, forse per paura di soffrire.

Gemelli: una Luna molto frizzante posizionata in Acquario, esorta a seguire una scia curiosa ed entusiasmante, che allarga gli orizzonti mentali a caccia di novità, tutte da condividere in due.

Potreste decidere di intraprendere uno splendido viaggio o una gita tutta da trascorrere in intimità. Che ne dite?

Cancro: in coppia, cercate di fare valere le vostre opinioni, vincendo un atteggiamento remissivo sprigionato da un amore ossessivo per il partner. Il bisogno di rendersi utile è forte ma ponete dei limiti, pensando anche a voi stessi.

Leone: attenzione a un'opposizione astrale, causata dalla posizione di Mercurio in Acquario.

I progetti di coppia potrebbero rendersi utopici e i desideri potrebbero non coincidere con le vostre aspettative. Siate più concreti, analizzando la situazione amorosa in chiave realistica.

Vergine: introspettivi con Sole, Luna e Mercurio dall'Acquario, analizzerete i pro e i contro della storia amorosa, aprendovi a un approfondimento più razionale consigliato da Saturno in trigono. Insieme a Plutone e Giove, l'amore diventa magnetico e fortunato.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno è in trigono, quindi favorevole per l'amore di coppia. Mettendovi in sintonia con il lontano, riuscirete a metabolizzare i ricordi passati, evolvendo in positivo nel presente. Il terreno amoroso diventa fertile, per far crescere la relazione in modo più promettente per le emozioni.

Scorpione: Venere e Nettuno sono molto romantici nei Pesci e vi accarezzano con un trigono dolce e sognatore. Il coinvolgimento emotivo è grande e le sensazioni si infiammano di passione, con Marte molto vicino al segno. Attenzione solo a non essere eccessivamente gelosi nei confronti del partner.

Sagittario: Marte nel segno enfatizza l'amore e la passione diventa protagonista della coppia. Luna rafforza questa sensazione euforica, rendendo l'amore di coppia davvero accattivante. Buona anche la posizione di Sole e Mercurio, favorevoli per riscaldare i cuori e la mente.

Capricorno: il rapporto amoroso si fa intenso con il sestile Plutone-Venere. Più introspettivi in coppia, tenderete a filtrare queste pulsioni emotive, riscontrando cosa producono in voi e comprendendo come influenzano la relazione.

Acquario: l'influsso di Luna nel segno, rende un po' folli e fuori dagli schemi. Seguirete così questa scia entusiasmante e libera, approfondendo le novità in due e facendolo in modo davvero coinvolgente e intelligente.

Mercurio nel segno, in sinergia con Sole, spinge l'amore a toccare vette mai sorvolate prima.

Pesci: Luna molto vicina a voi, rende il modo di amare più intuitivo. In sinergia con la sensibilità nettuniana e la presenza di Venere nel segno, l'amore diventa quasi telepatico e potrete stabilire una connessione invisibile, molto sensibile e avvolgente nei riguardi della persona amata.